Σε αναμμένα κάρβουνα ο Σαρκοζί: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου στο Παρίσι για την υπόθεση χρηματοδότησης από τη Λιβύη - iefimerida.gr

Δικαστήριο στο Παρίσι θα αποφανθεί σήμερα αν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί είναι ένοχος για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι.

Η οικονομική εισαγγελία έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή επταετούς κάθειρξης και πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ στον Σαρκοζί, ο οποίος δικάστηκε μαζί με 12 άλλα άτομα - συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην υπουργών της κυβέρνησής του – με την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό τη λήψη κεφαλαίων από ξένο δικτάτορα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο πολιτικής χρηματοδότησης στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.

Ο Σαρκοζί και οι άλλοι κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί κάθε αδικοπραγία.

H μεγαλύτερη δίκη διαφθοράς για τον Σαρκοζί

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δίκη για διαφθορά που αντιμετωπίζει ο 70χρονος Σαρκοζί. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας (την πενταετία 2007-2012), έχει ήδη καταδικαστεί σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, η μία για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής μέσω παράνομων προσπαθειών εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης από έναν δικαστή και η άλλη για απόκρυψη παράνομων υπερβολικών δαπανών στην καμπάνια του για τις προεδρικές εκλογές του 2012, όπου ηττήθηκε από τον Φρανσουά Ολάντ. Έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες του.

Στην τρίμηνης διάρκειας δίκης στο Παρίσι η εισαγγελία έκανε λόγο για μια «συμφωνία διαφθοράς» μεταξύ του Σαρκοζί και του λιβυκού καθεστώτος υποστηρίζοντας ότι μεσάζοντες παρέδωσαν βαλίτσες γεμάτες μετρητά σε κτίρια υπουργείων στη γαλλική πρωτεύουσα για να χρηματοδοτήσουν παράνομα την προεδρική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Σε αντάλλαγμα για τα χρήματα το λιβυκό καθεστώς φέρεται να ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές χάρες, όπως η συνδρομή τυ Σαρκοζί στην αποκατάσταση του ίματζ του απομονωμένου διεθνώς Καντάφι, η ωμή διακυβέρνηση του οποίου επί τέσσερις δεκαετίες σημαδεύτηκε από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το καθεστώς του είχε συνδεθεί με την τρομοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πτήση 103 της Pan Am πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας τον Δεκέμβριο του 1988.

Το 2007, ο νεοεκλεγείς Σαρκοζί υποδέχθηκε τον Καντάφι στο Παρίσι – ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επιφύλαξε τέτοια τιμή στον Λίβυο δικτάτορα από τη δεκαετία του 1980, όταν ο Καντάφι είχε μπει στο διεθνές περιθώριο.

Αιφνίδιος θάνατος συγκατηγορούμενου του Σαρκοζί

Η εξέλιξη της ετυμηγορίας πήρε μια νέα τροπή αυτή την εβδομάδα με τον αιφνίδιο θάνατο στη Βηρυτό του γαλλολιβανέζου επιχειρηματία Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος το 2016 είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον ερευνητικό ιστότοπο Mediapart ότι είχε βοηθήσει στην παράδοση βαλιτσών με μετρητά από τον Καντάφι στην ακολουθία του Σαρκοζί.

Ανώνυμη οικογενειακή πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Τακιεντίν βρισκόταν στη φυλακή στον Λίβανο λόγω οικονομικής διαμάχης και πέθανε στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή. Ο Τακιεντίν ήταν μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από το καθεστώς Καντάφι, αλλά εκκρεμούσε εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης και δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε καταφύγει στην πατρίδα του, τον Λίβανο.

Το 2020 ο Τακιεντίν ανακάλεσε την ομολογία του σχετικά με τη μεταφορά βαλιτσών με μετρητά, αλλά λίγο αργότερα αντέκρουσε την ανάκληση της δήλωσής του. Ο Σαρκοζί και η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, και αρκετοί άλλοι έχουν τεθεί υπό επίσημη έρευνα ως ύποπτοι για άσκηση πίεσης σε μάρτυρα για την υπόθεση της ανάκλησης της ομολογίας. Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση.