«Ακούστηκαν κραυγές έκπληξης»: Όσα έγιναν στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης του Σαρκοζί - iefimerida.gr

Τα όσα επικράτησαν στη δικαστική αίθουσα κατά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί μεταδίδει το BFMTV.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κατά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης﻿ ακούστηκαν κραυγές έκπληξης από το ακροατήριο που παρακολουθούσε τη διαδικασία.

«Κάποιοι έβαλαν τα χέρια τους μπροστά στο στόμα τους, άλλοι άρχισαν να κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία την οθόνη που μετέδιδε την εκδίκαση» αναφέρει ρεπορτάζ γαλλικού μέσου.

Σαρκοζί: Θα κοιμάμαι στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του Σαρκοζί, πως «αν θέλουν να με δουν να κοιμάμαι στη φυλακή, θα το κάνω, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών -Δεν αποφεύγει τον εγκλεισμό, ακόμα κι αν ασκήσει έφεση

Tο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον καταδικασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Πρόκειται μάλιστα για απόφαση που δεν επιτρέπει να αποφύγει τον εγκλεισμό, ακόμη και αν ασκήσει έφεση.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, ο Σαρκοζί κλήθηκε στο δικαστήριο στις 13 Οκτωβρίου για να καθοριστεί η ημερομηνία φυλάκισής του. Μια δικαστική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα αυτήν την ημερομηνία, αλλά διευκρίνισε ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους (2007-2012) θα φυλακιστεί «σχετικά σύντομα» μετά την κλήτευσή του.

Ωστόσο, η ποινή φυλάκισης είναι άμεσα εκτελεστή, με τον δικαστή να λέει ότι ο Σαρκοζί θα έχει μόνο ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του, προτού οι εισαγγελείς τον καλέσουν για να μπει στη φυλακή.

Η γαλλική νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να κλητευθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα τον ειδοποιήσει για την ημερομηνία φυλάκισής του. Οποιαδήποτε έφεση δεν θα αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης.

Έξαλλη η Κάρλα Μπρούνι στο άκουσμα της απόφασης, πέταξε τα μικρόφωνα

Η Κάρλα Μπρούνι εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά της στη δικαστική απόφαση.



«Προφανώς πικραμένη η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου, άρπαξε το κάλυμμα μικροφώνου αμέσως μετά την ομιλία του συζύγου της, πριν το πετάξει στο έδαφος και φύγει από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της» γράφει χαρακτηριστικά η Liberation.

Το συγκεκριμένο μέσο ήταν αυτό που αποκάλυψε την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του συζύγου της από το καθεστώς Καντάφι.



Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους, το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών». «Δεν υπάρχει απόδειξη, τίποτα, ούτε ένα λιβυκό σεντ, ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης», είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

Από την ήττα του στις προεδρικές του 2012, ο Σαρκοζί έχει στοχοποιηθεί σε αρκετές ποινικές έρευνες. Επίσης, άσκησε έφεση κατά μιας απόφασης του Φεβρουαρίου 2024, η οποία τον έκρινε ένοχο για υπερβολικές δαπάνες στην προεκλογική του εκστρατεία για την επανεκλογή του το 2012, και στη συνέχεια για την πρόσληψη μιας εταιρείας δημόσιων σχέσεων προκειμένου να τις καλύψει. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες με αναστολή.