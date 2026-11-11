Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρεις πυραύλους των Χούθι προς το Ριάντ -OHE: Στους 330.000 οι εκτοπισμένοι - iefimerida.gr

Την αναχαίτιση και καταστροφή τριών πυραύλων κρουζ, που εκτόξευσαν οι Χούθι με κατεύθυνση την περιοχή του Ριάντ, ανακοίνωσε ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε νέες σφοδρές συγκρούσεις με μαχητές των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και Αλ-Τζάουφ, με τις μάχες να επεκτείνονται στο βόρειο μέτωπο και σε περιοχές της γειτονικής επαρχίας Αλ-Τζάουφ.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις απάντησαν στις επιθέσεις με πυροβολικό και πυραύλους, αποκρούοντας πολλαπλά κύματα επιθέσεων, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενισχύσεις και εξοπλισμό των ανταρτών, προκαλώντας σημαντικές απώλειες.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, καθώς οι μάχες στην επαρχία Ταΐζ έχουν διακόψει βασικές οδούς εφοδιασμού, εμποδίζοντας την παράδοση κρίσιμης βοήθειας και εμπορικών προμηθειών.

Περίπου 330.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλη την Υεμένη από τον Αύγουστο εξαιτίας της βίας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην επαρχία Ταΐζ, όπου βρίσκονται πάνω από 140.000 εκτοπισμένοι, δηλαδή το 40% του συνόλου.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μαλίκι, δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν και αναχαίτισαν τους τρεις πυραύλους πριν φτάσουν στους επιδιωκόμενους στόχους τους.

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Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι.

Νέες συγκρούσεις στο Μαρίμπ και το Αλ-Τζάουφ

Νέες συγκρούσεις με μαχητές των Χούθι στις επαρχίες Μαρίμπ και Αλ-Τζάουφ ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ο στρατός της Υεμένης, κάνοντας λόγο για σφοδρές μάχες στο βόρειο μέτωπο της κεντρικής επαρχίας Μαρίμπ και για επέκτασή τους σε περιοχές νοτιοανατολικά της αλ-Χάζμ, στη γειτονική επαρχία Αλ-Τζάουφ.

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Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, οι κυβερνητικές δυνάμεις απάντησαν στις επιθέσεις των Χούθι με πυροβολικό και πυραύλους, αποκρούοντας πολλαπλά κύματα επιθέσεων και προκαλώντας απώλειες σε προσωπικό και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, κυβερνητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό έπληξαν ενισχύσεις και στρατιωτικό εξοπλισμό των Χούθι στο νότιο και δυτικό μέτωπο της Μαρίμπ.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο στρατός ανέφερε ότι δυνάμεις της Τρίτης Στρατιωτικής Περιοχής ανταπέδωσαν τα πυρά των Χούθι κατά μήκος των γραμμών αντιπαράθεσης.

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ΟΗΕ: Στους 330.000 οι εκτοπισμένοι από τον Αύγουστο

Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις να προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και να δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε βασικές προμήθειες και υπηρεσίες.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε την Τετάρτη ότι η κατάσταση στην επαρχία Ταΐζ εξακολουθεί να επιδεινώνεται, καθώς οι μάχες έχουν διακόψει βασικές οδούς εφοδιασμού, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις ήδη επιβαρυμένες υπηρεσίες.

«Οι δρόμοι που οδηγούν στην πόλη από περιοχές υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Υεμένης παραμένουν κομμένοι ή κλειστοί λόγω των μαχών, εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών προμηθειών που σώζουν ζωές», ανέφερε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OCHA, περίπου 330.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε ολόκληρη την Υεμένη από τις αρχές Αυγούστου, εξαιτίας της επιδείνωσης των ανθρωπιστικών συνθηκών και της συνεχιζόμενης βίας.

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην επαρχία Ταΐζ, όπου διαμένουν περίπου 140.000 εκτοπισμένοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 40% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους κατά την ίδια περίοδο.