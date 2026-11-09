Σαουδική Αραβία: Πύραυλος προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε ουρανοξύστη της Aramco στο Ριάντ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ζημιές σε έναν από τους ουρανοξύστες του Ριάντ, της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, προκάλεσε αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι.



Σε αρκετούς ορόφους του κτιρίου, το οποίο ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και βρίσκεται στο χρηματοοικονομικό κέντρο της πόλης -έσπασαν τα παράθυρα. Πηγή από το υπουργείο Ενέργειας της χώρας δήλωσε ότι οι ζημιές στον ουρανοξύστη προκλήθηκαν από συντρίμμια πυραύλου που είχε ως στόχο το κτίριο, αλλά η σαουδαραβική αεράμυνα τον αναχαίτισε τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επίθεση προκάλεσε «περιορισμένες» ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι, ανέφερε η ίδια πηγή.

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Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Τα πλήγματα αυτά σηματοδοτούν μια νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη -που υποστηρίζονται από το Ιράν- και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Οπτικό υλικό από το Ριάντ έδειχνε καπνό να υψώνεται από τον πύργο, ένα εμβληματικό κτίριο γνωστό ως «Βίλες στον Ουρανό» (Villas in the Sky). Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, καθώς η Σαουδική Αραβία μετατρέπεται σε ένα ακόμη πεδίο μάχης στον ευρύτερο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Την Κυριακή, τα σχολεία στο Βασίλειο επανήλθαν στη δια ζώσης διδασκαλία μετά από εβδομάδες τηλεκπαίδευσης, ενώ αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες επέστρεψαν στη λειτουργία με φυσική παρουσία, η οποία είχε ανασταλεί μετά από προηγούμενες επιθέσεις των Χούθι.



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Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον εγκαταστάσεων της Aramco, συμπεριλαμβανομένης της έδρας του πετρελαϊκού κολοσσού στο Νταχράν, στην Ανατολική Επαρχία της Σαουδικής Αραβίας. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός, ο οποίος μάχεται κατά των προσκείμενων στο Ιράν Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε ότι την Κυριακή τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν πύραυλο των Χούθι στην εν λόγω επαρχία, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου του μεγαλύτερου εξαγωγέα αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Ο συνασπισμός ανέφερε επίσης ότι κατέστρεψε δύο εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στην επαρχία Σαάντα, τους οποίους χρησιμοποίησαν οι Χούθι στην επίθεση της Κυριακής κατά του Ριάντ.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Χούθι και του συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης αναζωπυρώθηκαν και εντάθηκαν μετά την προέλαση της οργάνωσης, τον Σεπτέμβριο, προς το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ - ένα στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ. Έκτοτε, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον λιμένων και αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ.



Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο αποτέλεσε στόχο στις επιθέσεις της Κυριακής, ωστόσο δεν υπήρξε επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές. Από πλήγμα στο αεροδρόμιο τον Οκτώβριο, έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 300.



Ως απάντηση στις επιθέσεις, η Σαουδική Αραβία διεξάγει αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη. Η τελευταία κλιμάκωση σημειώνεται μία ημέρα αφότου το υπουργείο Υγείας της Υεμένης —το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι— ανακοίνωσε ότι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους κοντά στη Σαναά.

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Οι σαουδαραβικές αρχές δήλωσαν ότι διεξάγουν έρευνα. Το βασίλειο, βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει επίσης ζητήσει συνδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, τόσο για αμυντική όσο και για επιθετική υποστήριξη κατά της οργάνωσης από την Υεμένη. Η Σαουδική Αραβία έχει ακολουθήσει και τη διπλωματική οδό, με ανώτερους αξιωματούχους από το Ριάντ, την Άγκυρα και το Ισλαμαμπάντ να συναντώνται τον περασμένο μήνα στην Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους. Αργότερα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ριάντ συνεχίζονται, με στόχο την εξεύρεση νέων ρυθμίσεων για την περιφερειακή ασφάλεια, οι οποίες θα αποκλείουν τη συμμετοχή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων.