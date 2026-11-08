Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ, νέες ζημιές στο κτίριο της Aramco - iefimerida.gr

Στόχος έγινε σήμερα το οικονομικό κέντρο του Ριάντ, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ ζημιές υπέστη κτίριο που ανήκει στον κολοσσό Aramco, αφότου ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός δήλωσε ότι αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι της Υεμένης.



Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κυρίως το αεροδρόμιό της, στοχοθετείται συχνά από τον Οκτώβριο από τους φιλοϊρανούς μαχητές που μάχονται κατά της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τον συνασπισμό.



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Ωστόσο η στοχοποίηση αυτής της περιοχής που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ του βασιλείου και των Χούθι, που έχουν κατηγορήσει τις σαουδαραβικές δυνάμεις για δύο αιματηρές επιθέσεις κατά αμάχων προχθές και χθες στην Υεμένη.



«Ο πύργος της Aramco στο KAFD έγινε στόχος, αυτό είναι βέβαιο», δήλωσε ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, αναφερόμενος στο οικονομικό κέντρο της πόλης (King Abdullah Financial District/KAFD). Δυο άλλοι αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαίωσαν ότι είδαν ζημιές στο κτίριο.



Αρκετοί όροφοι του κτιρίου έμοιασαν να έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε ένα αυτόπτης μάρτυρες, που έκανε λόγο για σπασμένα παράθυρα και εμφανείς ζημιές σε τμήμα της πρόσοψης.

Χτυπήθηκε ξανά η Aramco

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ, λίγο αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις. Ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή δύο πυραύλων κρουζ που εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ και το νότιο τμήμα της χώρας.



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Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν οι ζημιές στο κτίριο της Aramco, του σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, προκλήθηκαν από την πτώση θραυσμάτων λόγω της αναχαίτισης πυραύλου ή από την πρόσκρουση βλήματος.



Το οικονομικό κέντρο KAFD (Χρηματοοικονομική Συνοικία του Βασιλιά Αμπντάλα) είναι από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη στο βασίλειο, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πολυτελή καταστήματα και τους χώρους πρασίνου. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν επίσης κατοικίες καθώς και ένας σταθμός του μετρό με ιδιαίτερη κίνηση τις ώρες αιχμής.



Τα πυρά εξαπολύθηκαν λίγες ώρες αφότου το υπουργείο Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα διά ζώσης στο Ριάντ, ύστερα από αρκετές εβδομάδες τηλεκπαίδευσης μετά το πρόσφατο κύμα πληγμάτων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ