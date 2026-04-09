Σαουδική Αραβία: Τηλεφωνική επικοινωνία του ΥΠΕΞ με τον Ιρανό ομόλογό του -Πρώτη επίσημη επαφή αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, είχε σήμερα την πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί.

Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ των δύο χωρών αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τι αφορούσε η τηλεφωνική συνομιλία

«Η τηλεφωνική επικοινωνία αφορούσε την εξέταση της εξέλιξης της κατάστασης και τους τρόπους να μειωθούν οι εντάσεις ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε το Ριάντ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, την επομένη της ανακοίνωσης κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία, που κατηγορείται ότι υποστηρίζει την Ουάσιγκτον, έχει υποστεί τις τελευταίες εβδομάδες πλήγματα αντιποίνων από το Ιράν, που θέτουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα, αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

