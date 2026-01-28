 Η Σαουδική Αραβία αποκλείει τη χρήση του εναέριου χώρου της για να εξαπολυθεί επίθεση εναντίον του Ιράν - iefimerida.gr
Η Σαουδική Αραβία αποκλείει τη χρήση του εναέριου χώρου της για να εξαπολυθεί επίθεση εναντίον του Ιράν

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν
Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Evelyn Hockstein, Pool
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε χθες Τρίτη τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, ότι η μοναρχία του Κόλπου δεν θα επιτρέψει να εξαπολυθεί καμιά επίθεση εναντίον του Ιράν από το έδαφός της ή τον εναέριο χώρο της.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος «επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αυτής, τη θέση του βασιλείου όσον αφορά τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και ανέφερε ότι το βασίλειο δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος του ή το έδαφός του για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον του Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση--μόνο στα αραβικά--του υπουργείου Εξωτερικών στο Ριάντ που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ακόμη, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τάχθηκε υπέρ κάθε «προσπάθειας για την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου» για να ενισχυθεί «η ασφάλεια και η σταθερότητα» στην περιφέρεια.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσαν επίσης πως δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για να διεξαχθεί επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν παραμένει: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι «αρμάδα» αναπτύσσεται στην περιοχή, αλλά «ελπίζει» πως δεν θα χρειαστεί «χρησιμοποιηθεί», εκτιμώντας πως η Τεχεράνη θέλει «συμφωνία».

