 Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones των Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones των Χούθι

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ριάντ
Ριάντ/ΑΡ

Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πυραύλους και drones των φιλοϊρανών ανταρτών που στόχευαν το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου.

Ειδικότερα, ανέφερε πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ με κατεύθυνση προς το Ριάντ, δύο drones που είχαν στόχο τη Μέκκα και περιοχή του νότου, και δύο πυραύλους που κατευθύνονταν προς το δυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρία, ανέφερε οι δυνάμεις τους έπληξαν με drone μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Γιανμπού, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα. Διέψευσε κατηγορηματικά πως έβαλαν στο στόχαστρο τη Μέκκα, την ιερότερη πόλη του Ισλάμ, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις τους στρέφονται αποκλειστικά εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

Ριάντ
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