Σάντσεθ: «Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τη θέση της στον κόσμο με γενναιότητα» -Ζήτησε αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ - iefimerida.gr

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει τον ρόλο της ως ηθική και πολιτική δύναμη σε έναν ολοένα πιο ασταθή κόσμο.

Υπογράμμισε ότι η Ένωση διαθέτει τα μέσα αλλά χρειάζεται περισσότερη τόλμη.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ European Pulse του Politico στη Βαρκελώνη, τόνισε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να περιορίζεται στην άμυνα των συμφερόντων της, αλλά να λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη των διεθνών εξελίξεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ευρώπη ως ηθικός και γεωπολιτικός ηγέτης

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τον παγκόσμιο ρόλο της με αυτοπεποίθηση και όραμα, αξιοποιώντας τους θεσμούς, τους πόρους και τις αξίες της. Όπως δήλωσε:

«Η Ευρώπη διαθέτει τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο και τις αξίες. Δεν υπάρχει καμία αντικειμενική αιτία για να ονειρευόμαστε μικρά. Μας λείπει το θάρρος να τολμήσουμε να φανταστούμε πού θα μπορούσαμε να φτάσουμε μαζί. Η Ευρώπη πρέπει να ανακτήσει τη θέση της στον κόσμο με γενναιότητα»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διεθνείς κρίσεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιδρά με συνέπεια απέναντι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεσανατολικό και έκκληση για ευρωπαϊκή αλλαγή στάσης﻿

Ο Ισπανός πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο της επέκτασης της σύγκρουσης, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής νέων ανθρωπιστικών καταστροφών.

Ο Σάντσεθ υιοθέτησε σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, κι έκανε λόγο για την ανάγκη επανεξέτασης της ευρωπαϊκής συμμαχίας μαζί του, αναφερόμενος στο πλαίσιο των εξελίξεων σε Γάζα και Λίβανο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας μην επιτρέψουμε μια νέα Γάζα στον Λίβανο. Απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η Ευρώπη πρέπει να ενεργεί με συνέπεια, αν θέλει να μας υποστηρίξει ο υπόλοιπος κόσμος.»

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκή στρατηγική, άμυνα και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Σάντσεθ επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και μεγαλύτερης ενότητας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο ολοκληρωμένων κοινών αμυντικών δομών.

Τόνισε επίσης ότι οι πολίτες της Ευρώπης ζητούν λύσεις και όχι αδράνεια, ενώ υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο απέναντι σε ευρωσκεπτικιστικές φωνές.

Όπως υπογράμμισε: «Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για λόγους ασφάλειας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά ώστε να συμβάλει σε μια πιο σταθερή και ειρηνική παγκόσμια τάξη.»