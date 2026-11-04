 Σάντσεθ για ενδιάμεσες εκλογές: Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει - iefimerida.gr
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Σάντσεθ για ενδιάμεσες εκλογές: Το ακροδεξιό κύμα καταρρέει

Πέδρο Σάντσεθ
Πέδρο Σάντσεθ / apimages
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«Το ακροδεξιό κύμ καταρρέει» δήλωσε ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά τη μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον του μίσους»

Μερικές εβδομάδες πριν από τις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε. «Χθες, η αμερικανική κοινωνία ψήφισε εναντίον των πολιτικών που το μόνο που κάνουν είναι να οδηγούν στη φτώχια. Εναντίον του μίσους. Εναντίον του ματσισμού. Εναντίον της άρνησης της κλιματικής αλλαγής και εναντίον των προνομίων των ελίτ. Αυτό συνέβη στη Βραζιλία. Αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό θα συμβεί σύντομα στην Ισπανία», έγραψε στο X ο σοσιαλιστής ηγέτης.

«Το ακροδεξιό κύμα το οποίο έχουν δήθεν καβαλήσει ο Φεϊχόο και ο Αμπασκάλ (σ.σ.: οι ηγέτες των κομμάτων της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ισπανία) δεν προχωράει πλέον: καταρρέει», κατέληξε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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