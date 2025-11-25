Ηχογράφηση αποκαλύπτει αποκρουστικές δηλώσεις στελέχους της Campbell’s για τα συστατικά της εμβληματικής σούπας - iefimerida.gr

Η Campbell Soup Company αντιμετωπίζει αγωγή για διακρίσεις και εκδικητικές ενέργειες στο Πρωτοδικείο της κομητείας Γουέιν, μετά την καταγγελία πρώην υπαλλήλου, αναλυτή ασφάλειας, που υποστηρίζει ότι απολύθηκε επειδή ανέφερε ανάρμοστη συμπεριφορά ανώτερου στελέχους.

Στην αγωγή ο Rompert Garza στρέφεται εναντίον της εταιρείας του και του προϊστάμενου του, J.D. Aupperle. Στο επίκεντρο βρίσκεται μία κρυφή ηχογράφηση στην οποία ο αντιπρόεδρος και Chief Information Security Officer, Martin Bally, φέρεται να χλευάζει τα προϊόντα της Campbell, τους καταναλωτές και Ινδούς εργαζομένους, ενώ παραδέχεται ότι προσήλθε στη δουλειά υπό την επήρεια βρώσιμων προϊόντων κάνναβης.

Τι υποστήριξε ο πρώην υπάλληλος

Ο Garza υποστήριξε ότι συνάντησε τον Bally σε ένα εστιατόριο στα τέλη του 2024 πιστεύοντας ότι θα συζητούσαν τον μισθό του. Αντ’ αυτού όμως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο Bally επιδόθηκε σε έναν μονόλογο διάρκειας μίας περίπου ώρας στον οποία ασκούσε κριτική στα προϊόντα της εταιρείας και μιλούσε απαξιωτικά για τους εργαζόμενους σε αυτή και τους πελάτες.

Τμήματα της ηχογράφησης μεταδόθηκαν από τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Ντιτρόιτ. Σε αυτά φέρεται να ακούγεται ο Bally να λέει: «Έχουμε σκ@@@ για φτωχούς ανθρώπους. Ποιος αγοράζει τα σκ@@@ μας; Εγώ σχεδόν δεν αγοράζω πια προϊόντα της Campbell’s. Δεν είναι υγιεινά, τώρα που ξέρω τι περιέχουν». Έκανε λόγο επίσης για «βιοτεχνολογικά παραγόμενο κρέας» αναφέροντας: «Δεν θέλω να φάω ένα κομμάτι κοτόπουλο που προήλθε από 3D printer».

Ο Garza ισχυρίζεται ότι κράτησε την ηχογράφηση για αρκετές εβδομάδες πριν αναφέρει τα σχόλια του Bally στον άμεσο προϊστάμενό του, τον Aupperle, τον Ιανουάριο του 2025, αλλά απολύθηκε περίπου 20 ημέρες αργότερα, χωρίς προηγούμενο πειθαρχικό ιστορικό ή επίπληξη για την απόδοσή του. Υποστηρίζει ότι η απόλυσή του δυσκόλεψε την εύρεση νέας εργασίας, με αποτέλεσμα τελικά να χρειαστούν 10 μήνες μέχρι να βρει δουλειά.

Η απάντηση της εταιρείας

Η Campbell Soup Company σε δήλωση στο Newsweek ανέφερε: «Εάν η ηχογράφηση είναι αυθεντική, τα σχόλια είναι απαράδεκτα. Δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες μας και την κουλτούρα της εταιρείας μας. Ο κ. Bally βρίσκεται προσωρινά σε άδεια ενώ διεξάγουμε έρευνα. Είμαστε περήφανοι για το φαγητό που φτιάχνουμε, τους ανθρώπους που το φτιάχνουν και τα υψηλής ποιότητας συστατικά που χρησιμοποιούμε. Τα σχόλια στην ηχογράφηση δεν είναι μόνο ανακριβή - είναι προφανώς παράλογα. Λάβετε υπόψη ότι τα φερόμενα σχόλια γίνονται από έναν υπεύθυνο πληροφορικής, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που παρασκευάζουμε το φαγητό μας».

Πηγή: Newsweek