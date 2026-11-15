Σάλος στη Βρετανία με συνεργάτη του Μπέρναμ που επιστράτευσε το ChatGPT για ομιλία του πρωθυπουργού -Το σχόλιο της Ντάουνινγκ Στριτ

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν συνεργάτη του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να επεξεργαστεί προσχέδιο ομιλίας του.

Οι φωτογραφίες, που δημοσίευσε η εφημερίδα Mail on Sunday, φέρεται να τραβήχτηκαν την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια απογευματινού ταξιδιού με τρένο. Σε αυτές εμφανίζεται μέλος της ομάδας του πρωθυπουργού να εργάζεται πάνω στο κείμενο της ομιλίας του για το συνέδριο των Εργατικών της Ουαλίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Κάρντιφ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σάλος με τη χρήση ChatGPT για ομιλία του Μπέρναμ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συνεργάτης ζήτησε από το ChatGPT να κάνει ένα απόσπασμα της ομιλίας «λίγο πιο συναισθηματικό».

Το chatbot πρότεινε, μεταξύ άλλων, μια διατύπωση που συνέδεε την εμπειρία των ανθρακωρύχων με τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα, αναδεικνύοντας τους δεσμούς που δημιουργούσε η βιομηχανική εργασία, μεταδίδει ο Independent.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση της Ντάουνινγκ Στριτ ήταν άμεση, με εκπρόσωπο να επιχειρεί να υποβαθμίσει το περιστατικό.

«Ο πρωθυπουργός γράφει ο ίδιος τις περισσότερες ομιλίες του. Ένας συνεργάτης ζήτησε ανατροφοδότηση για ένα προσχέδιο ομιλίας που είχε ήδη γραφτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα, επίσης, με τις πληροφορίες, οι προτάσεις του ChatGPT δεν ενσωματώθηκαν τελικά στην ομιλία.

Ο Μπέρναμ, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη σημασία της βιομηχανίας για τη διαμόρφωση της κοινωνικής συνοχής, κάνοντας λόγο για τις κοινότητες που χτίστηκαν γύρω από τα εργοστάσια, τα ορυχεία, τα εργατικά σωματεία και τους συλλόγους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό προκάλεσε, πάντως, και πολιτικές αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του Reform UK, Λι Άντερσον, ειρωνεύτηκε τη χρήση του εργαλείου, υποστηρίζοντας ότι αποκαλύπτει την υποκρισία της δημόσιας εικόνας του πρωθυπουργού.