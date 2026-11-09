Σάλος με την υπόθεση κατασκοπείας της Nvidia: Η προειδοποίηση του Ρούμπιο για την «Κινέζα κατάσκοπο» -Γνώριζαν εδώ και μήνες - iefimerida.gr

Η μυστική προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία είχε φτάσει στην κυβέρνηση Τραμπ αρκετούς μήνες πριν ξεσπάσει η υπόθεση κατασκοπείας στην Nvidia, φέρνει νέα δεδομένα στο φως.

Η σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας από τη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες έχει προκαλέσει αναταράξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, αμερικανικό υπόμνημα πληροφοριών κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Άλις Χουάνγκ είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας (MSS), την υπηρεσία πληροφοριών του Πεκίνου, με αποστολή να προσεγγίσει τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και να συγκεντρώσει πληροφορίες για την εταιρεία και την αμερικανική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

To υπόμνημα Ρούμπιο

Το απόρρητο υπόμνημα φέρεται να είχε συνταχθεί υπό την εποπτεία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βασιζόταν και σε ηλεκτρονική παρακολούθηση της γυναίκας, μεταδίδει σήμερα η New York Post.

Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να την παρακολουθούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξετάζοντας τις διασυνδέσεις της με την Κίνα και τη στενή επαφή που είχε αναπτύξει με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

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Το σχετικό υπόμνημα είχε φτάσει στην Ουάσιγκτον εδώ και μήνες.

Η Άλις Χουάνγκ και η σχέση με την Nvidia

Η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ, ήταν ανώτατο στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών και των κέντρων δεδομένων.

Η Megaspeed συγκαταλέγεται στους σημαντικούς πελάτες της Nvidia στην Ασία, έχοντας αγοράσει προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής εταιρείας.

Η αμερικανική πλευρά είχε, ωστόσο, ήδη στρέψει την προσοχή της στη Megaspeed, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι η εταιρεία διευκόλυνε τη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.

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Οι περιορισμοί αυτοί έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να εμποδίσει το Πεκίνο να αποκτήσει πρόσβαση στους ισχυρότερους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιρροή του Χουάνγκ στον Τραμπ και η μάχη για τα τσιπ

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας της πολιτικής επιρροής που έχει αποκτήσει ο Τζένσεν Χουάνγκ στην Ουάσιγκτον. Ο επικεφαλής της Nvidia έχει ταχθεί επανειλημμένα κατά των αυστηρών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών προς την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στη συγκεκριμένη αγορά.

Μάλιστα, είχε ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για χαλάρωση των περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι οι υπερβολικά αυστηροί κανόνες ενδέχεται να ενισχύσουν τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ και να περιορίσουν την κυριαρχία της αμερικανικής τεχνολογίας.

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Η στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι γνωστή. Ο Χουάνγκ έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου στον Λευκό Οίκο και το 2026 διορίστηκε στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Η αντίδραση του Τραμπ και το επόμενο βήμα του Κογκρέσου

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί τον επικεφαλής της Nvidia. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «αξιότιμο άνθρωπο» και «εξαιρετικό πρόσωπο», προσθέτοντας: «Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά για τη χώρα μας».

«Δεν έχω ακούσει ότι έχει κάνει κάτι κακό», ανέφερε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες γύρω από την προσωπική του σχέση με την Άλις Χουάνγκ.

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Την ίδια ώρα, το ζήτημα έχει αρχίσει να απασχολεί και το Κογκρέσο. Τρεις πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων ζήτησαν από τον Χουάνγκ να τους ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών στις 18 Νοεμβρίου, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και τα μέτρα ασφαλείας της Nvidia απέναντι σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις κατασκοπείας από ξένες δυνάμεις.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι διέρρευσαν εταιρικά μυστικά ή πληροφορίες εθνικής ασφάλειας, ούτε έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες σε βάρος της Άλις Χουάνγκ.