Σάλος με τη μεταμφίεση του Τζέι Ντι Βανς για το Halloween -Ντύθηκε χαρακτήρας από το Χάρι Πότερ και έγινε χαμός στα social media - iefimerida.gr

Έντονες αντιδράσεις και πλήθος ειρωνικών σχολίων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μεταμφίεση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το Halloween.

Ο 41χρονος πολιτικός επέλεξε να μεταμφιεστεί στον καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ από τη δημοφιλή σειρά ταινιών «Χάρι Πότερ», έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρότερο γιο του, Άλεκ, ο οποίος γεννήθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

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Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βανς εμφανίζεται με μακριά γκρίζα περούκα και τη χαρακτηριστική ενδυμασία του διευθυντή του σχολείου μαγείας, Χόγκουαρτς. Ο γιος του, από την άλλη, φορά ένα πλεκτό σκουφάκι με μακριά αυτιά, παραπέμποντας στον Ντόμπι, το ξωτικό-υπηρέτη της δημοφιλούς σειράς βιβλίων.

«Γεια σας, παιδιά. Εδώ ο αντιπρόεδρος Ντάμπλντορ, μαζί με τον μικρό Ντόμπι το ξωτικό. Σας εύχομαι καλό Halloween. Να περάσετε όμορφα, να είστε ασφαλείς και να φάτε πολλά γλυκά», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απευθυνόμενος στην κάμερα.

Η οικογένεια Βανς είχε επιλέξει να κινηθεί συνολικά στο μαγικό σύμπαν του Χάρι Πότερ. Σε οικογενειακή φωτογραφία, η σύζυγός του, Ούσα Βανς, εμφανίζεται με το εμβληματικό Καπέλο της Επιλογής, ενώ ο μεγαλύτερος γιος τους, Γιούαν, έχει μεταμφιεστεί στον ίδιο τον Χάρι Πότερ. Τα άλλα δύο παιδιά τους, Βιβέκ και Μιραμπέλ, επέλεξαν στολές αράχνης και δράκου αντίστοιχα.

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Ο Βανς είχε αποκαλύψει νωρίτερα ότι η οικογένεια θα επέλεγε φέτος ένα θέμα εμπνευσμένο από τον Χάρι Πότερ, καθώς τα παιδιά του είναι λάτρεις του λογοτεχνικού κόσμου της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Σάλος στα social media

Παρά το οικογενειακό και εορταστικό ύφος της ανάρτησης, η μεταμφίεση του αντιπροέδρου δεν έτυχε της υποδοχής που ενδεχομένως περίμενε.

Αντιθέτως, πολλοί χρήστες της πλατφόρμας Χ έσπευσαν να σχολιάσουν ειρωνικά την εμφάνισή του.

«Θεέ μου! Αυτός ο τύπος δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ο Τζέι Ντι Βανς καταφέρνει συνεχώς να πιάνει νέα χαμηλά επίπεδα».

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Ένα τρίτο σχόλιο ανέφερε: «Ουάου, στην αρχή νόμιζα ότι είχε ντυθεί Έρικα Κερκ. Μέχρι να αρχίσω να διαβάζω τα σχόλια, δεν είχα καταλάβει!».

Άλλοι επέλεξαν να σατιρίσουν την περούκα του, ανασύροντας μάλιστα μια παλαιότερη φωτογραφία του Βανς, στην οποία εμφανιζόταν με ξανθιά περούκα. «Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός ο περίεργος φοράει περούκα», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Η ντίβα λατρεύει τις περούκες». «Οποιαδήποτε αφορμή για να φορέσει περούκα», ανέφερε ένας ακόμη χρήστης.

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Οι επικριτές και όσοι υπερασπίστηκαν τον αντιπρόεδρο

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τον Βανς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται απλώς για έναν πατέρα που απολαμβάνει μια γιορτή μαζί με το παιδί του.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί μπαμπάδες κάνουν ακριβώς το ίδιο επειδή... είναι μπαμπάδες; Σκάστε!», έγραψε ένας χρήστης, απαντώντας στους επικριτές του.

«Γνωρίζατε ότι η 31η Οκτωβρίου είναι μια διασκεδαστική γιορτή που λέγεται Halloween; Οι άνθρωποι ντύνονται τέρατα, διάσημους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και ήρωες του Χάρι Πότερ. Είναι διασκεδαστικό, θα έπρεπε να μάθετε περισσότερα», σχολίασε ειρωνικά ένας άλλος.

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Υπήρξαν, επίσης, θετικά μηνύματα για την οικογένεια. «Καλό Halloween σε εσάς και την οικογένειά σας, κύριε αντιπρόεδρε! Υπέροχες στολές. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα, γι' αυτό απολαύστε κάθε στιγμή», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος χαρακτήρισε την εικόνα του «αντιπροέδρου Ντάμπλντορ και του μικρού Ντόμπι» ως «το πιο γλυκό πράγμα που εμφανίστηκε σήμερα στο timeline».

Αρκετοί, μάλιστα, επικεντρώθηκαν στον μικρό Άλεκ, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Πέρα από την πολιτική, αυτό το μωρό είναι απίστευτα χαριτωμένο».

Η γέννηση του Άλεκ και η απόφαση της Ούσα Βανς

Η παρουσία του μικρότερου γιου της οικογένειας έχει και μια ιστορική διάσταση. Όπως επισημαίνει η Daily Mail, η τελευταία φορά που μια εν ενεργεία δεύτερη οικογένεια των ΗΠΑ απέκτησε νεογέννητο παιδί ήταν το 1870. Τότε, ο Σκάιλερ Κόλφαξ, αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Οδυσσέα Γκραντ, και η σύζυγός του, Έλεν, απέκτησαν έναν γιο.

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Communion», που κυκλοφόρησαν φέτος, ο Βανς αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε αρχικά αποφασίσει να μην αποκτήσει άλλα παιδιά, εξαιτίας των πιέσεων που συνεπάγεται η δημόσια ζωή.

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Ωστόσο, η δολοφονία του στενού φίλου του, Τσάρλι Κερκ, το περασμένο φθινόπωρο, φαίνεται πως άλλαξε τη στάση της συζύγου του.

«Κάτι άλλαξε για την Ούσα και, λίγο καιρό αφότου θάψαμε τον φίλο μου, έμεινε έγκυος στο τέταρτο παιδί μας, ένα αγόρι. Μια ζωή μάς αφαιρέθηκε, αλλά μια άλλη μας δόθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Ούσα Βανς είχε αναφερθεί και στην επίδραση που είχε πάνω της η Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ. Όπως είπε, η λύπη της τελευταίας επειδή δεν απέκτησε περισσότερα παιδιά με τον σύζυγό της ήταν «πολύ δυνατή» ως μήνυμα, χωρίς ωστόσο να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή της.

«Νομίζω ότι είχα ήδη αρχίσει να ανοίγω το μυαλό μου σε αυτή την πιθανότητα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή CBS Sunday Morning.