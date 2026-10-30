Σάλος με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ: Η Daily Mail αποκάλυψε παιδική πορνογραφία και περιοδικά παιδοφιλίας σε αποθήκη του στο Μεξικό - iefimerida.gr

Νέες, ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Τόμας Μαρκλ, τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ.

Δημοσίευμα της Daily Mail, που αναδημοσιεύουν η New York Post και η Page 6, αναφέρει ότι εντοπίστηκε υλικό που φέρεται να σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε αποθήκη που νοίκιαζε στο Μεξικό.

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Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, δημοσιογράφος της εφημερίδας απέκτησε πρόσβαση στην αποθήκη του 82χρονου Τόμας Μαρκλ, η οποία βρίσκεται κοντά στην παλαιότερη κατοικία του στην περιοχή Ροσαρίτο Μπιτς, στο Μεξικό, έπειτα από τη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων. Όπως αναφέρεται, ο Μαρκλ νοίκιαζε τον συγκεκριμένο χώρο από το 2017, σύμφωνα με αποδείξεις που επικαλείται η εφημερίδα.

Τα ευρήματα που περιγράφονται στο ρεπορτάζ προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ανάμεσα σε οικογενειακά ενθύμια και προσωπικά αντικείμενα φέρεται να βρέθηκαν βιβλία σχετικά με την παιδοφιλία, περιοδικά με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και σεξουαλικά άσεμνα φωτογραφικά αρνητικά 35 χιλιοστών.

Στην αποθήκη φέρεται επίσης να υπήρχαν επτά σκληροί δίσκοι, περισσότερες από 50 βιντεοκασέτες και ένα χάρτινο πιάτο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένη με κόκκινο μαρκαδόρο η φράση «DARK WEB», συνοδευόμενη από διάφορες διαδικτυακές διευθύνσεις.

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Η Daily Mail αναφέρει ότι, μετά την ανακάλυψη του συγκεκριμένου υλικού, ενημέρωσε το FBI, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα που να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο των ψηφιακών αρχείων και των βιντεοκασετών που φέρεται να βρέθηκαν στην αποθήκη.

Η έρευνα στις Φιλιππίνες και οι καταγγελίες του γιου του

Η νέα αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τόμας Μαρκλ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο έρευνας στις Φιλιππίνες, έπειτα από καταγγελίες του γιου του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο γιος του υποστήριξε ότι εντόπισε σε προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του μεγάλο όγκο φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού που φέρεται να απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε το σχετικό υλικό στις αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές στις Φιλιππίνες έχουν προχωρήσει σε ενέργειες για την εξέταση των συσκευών και των ψηφιακών αρχείων, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα για την έρευνα των υλικών που παραδόθηκαν από τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διευκρινίσει ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της εξέτασης των στοιχείων, προτού αποφασιστεί εάν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την άσκηση διώξεων.

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Το FBI έχει επίσης δηλώσει ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και ότι θα συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, τις αρχές των Φιλιππίνων, ενώ θα εξετάσει τυχόν παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Η αντίδραση του Τόμας Μαρκλ και η θέση της Μέγκαν

Από την πλευρά του, ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σε δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης έχει χαρακτηρίσει τους ισχυρισμούς «αρρωστημένα ψέματα», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει στην κατοχή του παράνομο υλικό. Έχει, μάλιστα, αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να έχει πέσει θύμα σκευωρίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και στη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία έχει δηλώσει δημόσια ότι είναι βαθιά συγκλονισμένη από τις καταγγελίες που αφορούν τον πατέρα της.

Η δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για ανησυχητικούς ισχυρισμούς σε βάρος του πατέρα της, μέσω επιστολής που είχε αποσταλεί στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το 2019 και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε στην ίδια και στον πρίγκιπα Χάρι. Όπως ανέφερε, η απομάκρυνσή της από τον πατέρα της, αλλά και η απόφασή της να μην έχει εκείνος επαφή με τα παιδιά της, είχε ως βασικό σκοπό την προστασία τους.

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Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει την επιστολή, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές καταγγελίες δεν είχαν διαβιβαστεί τότε σε άλλες αστυνομικές αρχές. Για τον χειρισμό της υπόθεσης έχει ξεκινήσει διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και έχει γίνει παραπομπή στην ανεξάρτητη αστυνομική εποπτική αρχή της Βρετανίας.