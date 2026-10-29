Σάκης Αρναούτογλου: Ερώτηση για τα κονδύλια από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, «πόσα φτάνουν πραγματικά στους επαγγελματίες αλιείς;» - iefimerida.gr

Πόσα κονδύλια από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις φτάνουν πραγματικά στους επαγγελματίες αλιείς, ρωτά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου την Κομισιόν και ζητεί απαντήσεις στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε.

Στην ερώτησή του, επισημαίνει ότι «η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας και των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων».

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Ωστόσο, αναφέρει, «σύμφωνα με επισημάνσεις εκπροσώπων του κλάδου, σημαντικό μέρος των ενισχύσεων μέσω των προγραμμάτων LEADER Αλιείας/CLLD κατευθύνθηκε σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες χωρίς άμεση σχέση με την αλιευτική παραγωγή. Μάλιστα, αναφέρεται ότι περίπου το 90% των ιδιωτικών ενισχύσεων κατευθύνθηκε σε μη αλιείς, στοιχείο που χρήζει επίσημης επιβεβαίωσης.

Παρότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 επιτρέπει ευρύτερες δράσεις τοπικής ανάπτυξης, η απορρόφηση κονδυλίων δεν αρκεί ως κριτήριο επιτυχίας. Απαιτείται αξιολόγηση του πραγματικού οφέλους για τους επαγγελματίες αλιείς, την απασχόληση και την παραγωγή. Παράλληλα, ο γηρασμένος ελληνικός στόλος χρειάζεται ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικό εκσυγχρονισμό, με σεβασμό στη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτά συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό χρηματοδοτήσεων LEADER Αλιείας/CLLD στην Ελλάδα που έλαβαν επαγγελματίες αλιείς, αλιευτικές επιχειρήσεις και λοιποί δικαιούχοι κατά τις περιόδους 2014-2020 και 2021-2027; Πώς ελέγχει την επιλεξιμότητα και μετρά την πραγματική συμβολή των χρηματοδοτούμενων έργων στην αλιεία, στις θέσεις εργασίας και στο εισόδημα των αλιέων; Ενόψει του δημοσιονομικού πλαισίου 2028-2034, εξετάζει σαφέστερο διαχωρισμό των γενικών δράσεων τοπικής ανάπτυξης από την στήριξη της αλιείας και αναθεώρηση των περιορισμών αλιευτικής ικανότητας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής πίεσης;».

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε:

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«Η Κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα: Πού πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονται για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και πόσα από αυτά ωφελούν πραγματικά τους ψαράδες;

Δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανείς για απορρόφηση κονδυλίων, όταν οι άνθρωποι της θάλασσας δυσκολεύονται να καλύψουν τα καύσιμα, να συντηρήσουν τα σκάφη τους και να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών ενισχύσεων κατευθύνθηκε σε μη αλιείς, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει με ποια στρατηγική και με ποια κριτήρια έγινε αυτή η κατανομή.

Δεν αμφισβητούμε την ανάγκη ανάπτυξης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Αμφισβητούμε όμως μια λογική που μετρά την επιτυχία αποκλειστικά με βάση τα χρήματα που δαπανήθηκαν και όχι με βάση όσα πραγματικά κέρδισαν οι άνθρωποι της αλιείας.

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Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οφείλει να δώσει στοιχεία, όχι γενικόλογες διαβεβαιώσεις. Να παρουσιάσει αποτελέσματα, όχι απλώς ποσοστά απορρόφησης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι τρόπαια Κυβερνητικής επικοινωνίας. Είναι χρήματα που πρέπει να επιστρέφουν στην πραγματική οικονομία και στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Οι Έλληνες αλιείς ζητούν δίκαιη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, σύγχρονα και ασφαλή σκάφη και προοπτική για να συνεχίσουν το επάγγελμά τους. Δεν γίνεται τα κονδύλια της αλιείας να ταξιδεύουν παντού, εκτός από τα δίχτυα των ίδιων των ψαράδων», αναφέρει ο κ. Αρναούτογλου.