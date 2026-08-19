Ακυρώθηκαν οι συναυλίες για Σακίρα και Κριστίνα Αγκιλέρα στο Άμπου Ντάμπι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - iefimerida.gr

Μοιάζει πλέον απίθανο να εμφανιστούν φέτος στο Άμπου Ντάμπι η Σακίρα και η Κριστίνα Αγκιλέρα καθώς οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ προχώρησαν στην ακύρωσή τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί χιλιάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν. Παρά τη μείωση του ρυθμού των επιθέσεων, η απειλή παραμένει ενεργή με πρόσφατη εκτόξευση δύο νέων βαλλιστικών πυραύλων.

Ο αντίκτυπος της σύγκρουσης στην ασφάλεια και τις αερομεταφορές οδήγησε στην αρχική αναβολή των δύο μεγάλων συναυλιών, οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένες να διεξαχθούν μέσα στον Απρίλιο στο Άμπου Ντάμπι.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Offlimits ακύρωσαν οριστικά την εκδήλωση του Νοεμβρίου, όπου θα εμφανιζόταν η Σακίρα. Δεσμεύτηκαν για επιστροφή χρημάτων, μεταθέτοντας τη διοργάνωση για το 2027 χωρίς να αναφέρουν την αιτία.

Ακολούθησε η ακύρωση της συναυλίας της Κριστίνα Αγκιλέρα, που είχε επαναπρογραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Η πλατφόρμα Ticketmaster ανακοίνωσε την απόφαση χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία για την εμφάνιση της καλλιτέχνιδας.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή επηρεάζει πλέον πολλές δραστηριότητες στις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντίποινων της Τεχεράνης από την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, της αμερικανικό-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

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Η ακύρωση των φεστιβάλ στο Άμπου Ντάμπι

Η χώρα του Κόλπου επιβεβαιώνει πως έχει βρεθεί στο στόχαστρο περισσότερων από τριών χιλιάδων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έπληξαν ορισμένες υποδομές, ακόμα και αν η πλειονότητα αυτών αναχαιτίστηκε.

Αν και ο ρυθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στοχοθετώντας τη «ναυσιπλοΐα», που τελικά έπεσαν στη θάλασσα.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Offlimits, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα την 21η Νοεμβρίου, ανακοίνωσαν την ακύρωσή του σήμερα μέσω ενός δελτίο Τύπου, υποσχόμενοι την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήρια.

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«Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Offlimits το 2027», έγραψαν, χωρίς να διευκρινίζουν τον λόγο της ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης.

Είχαν προηγηθεί ακυρώσεις και τον Απρίλιο

Η πλατφόρμα Ticketmaster, η οποία θα διέθετε τα εισιτήρια για τη συναυλία της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας Κριστίνα Αγκιλέρα την 25η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωσή της, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, μετέδωσαν ΜΜΕ των Εμιράτων.

Αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν, εξαιτίας του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και τις αερομεταφορές.

Το φεστιβάλ Offlimits επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι την 4η Απριλίου, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

