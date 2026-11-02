Ryanair: Εξετάζει πάγωμα των μισθών των εργαζόμενων για να καλύψει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων - iefimerida.gr

Η Ryanair, προειδοποιεί για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων το επόμενο καλοκαίρι, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινού παγώματος των μισθών των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη Ryanair, τα έξοδά της για καύσιμα αναμένεται να αυξηθούν βραχυπρόθεσμα κατά 2 δισ. ευρώ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι οι τιμές των εισιτηρίων θα πρέπει να αυξηθούν κατά «διψήφιο ποσοστό», προκειμένου να καλυφθεί μέρος του πρόσθετου κόστους.

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Ωστόσο, η εταιρεία εκτιμά ότι αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό, και έτσι εξετάζει το ενδεχόμενο παγώματος των μισθών. Από την πλευρά του, το συνδικάτο Unite, που εκπροσωπεί εργαζομένους της Ryanair, δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για «καμία τέτοια πρόταση».

Η μείωση κερδών φέρνει μείωση προσλήψεων

Ο Ο’Λίρι ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία θα μειώσει τις προσλήψεις, καθώς αυξάνεται το λειτουργικό κόστος της. Μάλιστα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη της μειώθηκαν κατά 16%, στα 2,4 δισ. ευρώ, κατά το εξάμηνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων κατά 15%.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, αν και έχει αντισταθμίσει τον κίνδυνο από τις διακυμάνσεις των τιμών για το 80% των αναγκών της σε καύσιμα –έχοντας ουσιαστικά προαγοράσει τις αντίστοιχες ποσότητες σε σταθερές τιμές–, το κόστος για το υπόλοιπο 20% έχει αυξηθεί σημαντικά.

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Ο Ο’Λίρι επανέλαβε επίσης την πρόβλεψη που είχε διατυπώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την οποία η Ryanair θα χρειαστεί αύξηση των ναύλων κατά 20% για να καλύψει το κόστος των αεροπορικών καυσίμων. «Δεν είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε στο 20%», δήλωσε. «Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι εξετάζουμε διψήφιες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη από όλες τις αεροπορικές εταιρείες το 2027».

Σχέδια για εφαρμογή από τον Απρίλιο



Οσον αφορά στο πάγωμα των μισθών, το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Ο Ολιβερ Ρίτσαρντσον, εκπρόσωπος του Unite, δήλωσε: «Η μισθολογική μας συμφωνία δεν συνδέθηκε με τις επιδόσεις της εταιρείας. Αυτό ήταν κάτι στο οποίο η Ryanair επέμενε ιδιαίτερα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι θα τηρηθεί».

Παράλληλα, η Ryanair ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες της.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία έχει ήδη περιορίσει τις χειμερινές πτήσεις της και σήμερα προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες περικοπές. Οπως ανέφερε, ανάλογες κινήσεις καταγράφονται σε ολόκληρο τον αεροπορικό κλάδο, κυρίως μεταξύ των εταιρειών που εκτελούν πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Ο Ο’Λίρι εκτίμησε πάντως ότι οι περικοπές αυτές θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι του 2027. «Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένουμε ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα στις πτήσεις μικρών αποστάσεων θα παραμείνει περιορισμένη έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030», δήλωσε.