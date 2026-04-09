Ρούτε για τη συνάντηση με Τραμπ: «Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι δυσαρεστημένος από τους συμμάχους» - iefimerida.gr

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, περιέγραψε τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «ειλικρινή και ανοιχτή».

Συζητήθηκαν οι ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών συμμάχων.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ρούτε τόνισε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη στη Συμμαχία, παρέχοντας στρατιωτικές βάσεις, υλικοτεχνική βοήθεια και συμμετοχή σε επιχειρησιακές δράσεις. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις τους, γεγονός που εξηγεί την απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ρούτε εξέφρασε επίσης θετική αξιολόγηση για την παγκόσμια ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι ασφαλέστερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αποδίδοντας την εξέλιξη στην ηγεσία του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δοκιμάστηκαν και υπέστησαν απογοήτευση» από ορισμένες χώρες που δεν παρείχαν επαρκή στήριξη σε κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτή κατά του Ιράν.

Παρά τις διαφορές, ο Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να αναδείξει τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των συμμάχων, τονίζοντας ότι η Συμμαχία παραμένει δυνατή, ακόμα και όταν εμφανίζονται προκλήσεις.