Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι διατεθειμένο να έχει ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ -Οι Σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο το ΝΑΤΟ να παίξει ρόλο σε πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

Το ΝΑΤΟ θα ήταν διατεθειμένο να παίξει έναν ρόλο σε μια πιθανή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εάν είναι σε θέση να το κάνει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

«Εάν το ΝΑΤΟ μπορεί να βοηθήσει, προφανώς τότε δεν υπάρχει λόγος να μη βοηθήσουμε», τόνισε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στην Ουάσιγκτον.

Στη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσιγκτον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε πως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ κάνουν όλα όσα έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της στρατιωτικής συμμαχίας, ακόμη και εάν μερικά παρουσίασαν αρχικά μια «μικρή βραδύτητα» στην παροχή υποστήριξης στις ΗΠΑ, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

«Όταν ήρθε η ώρα να παράσχουν επιμελητειακή και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι ΗΠΑ στο Ιράν, μερικοί σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, αν μη τι άλλο. Για να είμαστε δίκαιοι, εξεπλάγησαν λίγο επίσης. Για να διατηρήσει το στοιχείο του αιφνιδιασμού για τις αρχικές αεροπορικές επιδρομές, ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην ενημερώσει εκ των προτέρων τους συμμάχους» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ουάσιγκτον.

«Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι Σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι ΗΠΑ»

«Αλλά αυτό που βλέπω, όταν κοιτάζω όλη την Ευρώπη σήμερα, είναι ότι οι σύμμαχοι παρέχουν πολύ μεγάλη υποστήριξη», πρόσθεσε. «Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι ΗΠΑ. Έχουν ακούσει και ανταποκρίνονται στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ».

Τα σχόλια του Ρούτε διατυπώθηκαν μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας έχει ενημερώσει ορισμένες πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ θέλει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μέσα στις επόμενες ημέρες για βοήθεια στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.