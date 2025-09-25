Μαρκ Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροπλάνα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους - iefimerida.gr

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε τις δηλώσεις που έκανε o Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», του Fox News.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ