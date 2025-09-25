 Μαρκ Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροπλάνα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροπλάνα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους

O Μαρκ Ρούτε
O Μαρκ Ρούτε / Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε τις δηλώσεις που έκανε o Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», του Fox News.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μαρκ Ρούτε ΝΑΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ