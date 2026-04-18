Ρούτε: «Δεν βλέπω αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ» - iefimerida.gr

Ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε,﻿ απέρριψε τα σενάρια περί ενδεχόμενης αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα «Welt am Sonntag», ο Ρούτε ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ρεαλιστικό το ενδεχόμενο εξόδου της Ουάσιγκτον από το ΝΑΤΟ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν βλέπω ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τη Συμμαχία», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πυρηνική ομπρέλα παραμένει ο ύψιστος εγγυητής ασφάλειας για την Ευρώπη, την ώρα που η «γηραιά ήπειρος» φέρεται να εξετάζει σχέδιο για ΝΑΤΟ χωρίς την Αμερική.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι ανησυχίες

Οι τοποθετήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά καιρούς και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα έχουν πυροδοτήσει έντονες ανησυχίες. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ για ανεπαρκή συνεισφορά, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα «The Daily Telegraph» ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της αμερικανικής συμμετοχής μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία με αυξημένη πλειοψηφία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημεία τριβής εντός της Συμμαχίας

Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, ο Ρούτε διαπίστωσε την έντονη δυσαρέσκεια του Τραμπ απέναντι σε ορισμένους συμμάχους.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκαν ζητήματα όπως η χρήση στρατιωτικών βάσεων και αποστολές ασφαλείας σε κρίσιμες περιοχές, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί ιδιαίτερη πίεση σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ρούτε: «Περισσότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρό ΝΑΤΟ»

Παράλληλα, ο Ρούτε αναγνώρισε ότι οι επικρίσεις του Τραμπ έχουν βάση, σημειώνοντας ότι κατανοεί τη δυσαρέσκειά του. Τόνισε, ωστόσο, πως η λύση δεν είναι η αποδυνάμωση της Συμμαχίας, αλλά η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της σκέλους.

«Μια ισχυρότερη Ευρώπη μέσα σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη», ανέφερε ο Ρούτε στη συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα, καλώντας σε ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και σε πιο ισότιμη κατανομή ευθυνών. Όπως επισήμανε, η Ευρώπη επιδιώκει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο, σηματοδοτώντας μια μετάβαση από την εξάρτηση σε μια πιο ισορροπημένη διατλαντική συνεργασία.