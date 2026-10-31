Ρούμπιο: Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να προσκληθεί στην G20 στο Μαϊάμι, εάν ο Τραμπ θεωρεί ότι αυτό θα βοηθήσει - iefimerida.gr

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να προκύψει «κάτι θετικό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.



Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «αν η ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων είναι εφικτή στην Ουκρανία. Αυτό προσπαθούμε να διαπιστώσουμε. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εδώ που να ισχυρίζεται ότι είμαστε κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

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Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δήλωσε ότι είχε σύντομη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα της Τζόρτζια, σε σχέση με την προοπτική μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα, στη σύνοδο κορυφής του APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου στην πόλη Σεντζέν.

Μαύρη θάλασσα

Σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη διεθνή κοινότητα για τη διευκόλυνση μιας περιορισμένης κατάπαυσης του πυρός στη θαλάσσια αυτή περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά ενεργειακών πόρων και σιτηρών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν προτάσεις της Τουρκίας και της Ινδίας για τη μεταφορά των αποστολών με τα σιτηρά. «Αυτό απειλεί την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και ένα μέρος της ενεργειακής ασφάλειας επίσης", υπογράμμισε. "Θα θέλαμε να το επιτύχουμε. Αυτό δεν λύνει το θέμα του πολέμου, αλλά τουλάχιστον λύνει μια πτυχή του».

Ιράν

Όσον αφορά το Ιράν, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με το αν θα επαναλάβει μια στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

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Τόνισε επίσης πως δεν γνωρίζει εάν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Κατάρ και έχουν στόχο την επίλυση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι Ιρανοί αξιωματούχοι συναντώνται με διαμεσολαβητές από το Κατάρ στη Ντόχα.

Μπολσονάρου

Σε σχέση με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στη φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου, πρώην συντηρητικού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ενημερωθήκαμε για την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διέθετε ήδη μία θεώρηση εισόδου και ο πρόεδρος πήρε την απόφαση να εγκρίνει την είσοδό του στη χώρα» αλλά «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν ενεπλάκη άμεσα στις ενέργειες στις οποίες προέβη« ο Φλάβιο Μπολσονάρου για να φύγει από τη χώρα του, τόνισε.

Σε σχέση με την Quad, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συνάντηση των ηγετών της Quad στη Μανίλα των Φιλιππίνων «ελπίζουμε» να ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τη δήλωση αυτή μετά τη συνάντησή του με τους ομολόγους του από τα άλλα κράτη-μέλη της τετραμερούς συμμαχίας: την Ιαπωνία, την Αυστραλία και την Ινδία.

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ΑΠΕ - ΜΠΕ