 Ρούμπιο: Δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν αυτή τη στιγμή, η οικονομική πίεση αποδίδει - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν αυτή τη στιγμή, η οικονομική πίεση αποδίδει

Ο Μάρκο Ρούμπιο
Ο Μάρκο Ρούμπιο / Φωτογραφία: Intimenews
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΦΡΑΝΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ προς το Ιράν υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχει ενημερωθεί ότι η οικονομική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης αποδίδει τόσο καλά, ώστε δεν διαφαίνεται προς το παρόν ανάγκη για νέες μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι οι οικονομικές κυρώσεις περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί τις περιφερειακές του δραστηριότητες και τις οργανώσεις που υποστηρίζει.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει εναλλακτικές επιλογές, πέρα από την επανέναρξη ενός ευρύτερου πολέμου ή την αποδοχή των απαιτήσεων της ιρανικής πλευράς.

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