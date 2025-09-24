Μάρκο Ρούμπιo: Η υπομονή του Τραμπ με τη Ρωσία δεν είναι ανεξάντλητη -Στο τραπέζι κυρώσεις - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει «την ευκαιρία και τις επιλογές» να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Τα σχόλια του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών έρχονται μετά την αιφνιδιαστική στροφή αναφορικά με το ουκρανικό του Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα, μετά τη συνάντησή του με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ότι «η Ουκρανία είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλα τα εδάφη της».

«Ο πρόεδρος έχει επιδείξει εξαιρετική υπομονή αναφορικά με την μη επιβολή πρόσθετων κυρώσεων ελπίζοντας σε μια θεαματική εξέλιξη», σημείωσε ο Ρούμπιο σε συνεδρίαση υπουργών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ουκρανικό.

«Ο πρόεδρος είναι πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Είναι προσηλωμένος στην ειρήνη, αλλά η υπομονή του δεν είναι ανεξάντλητη», σημείωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Ρούμπιο είπε ότι ο Τραμπ έχει την εξουσία να πουλήσει «αμυντικά όπλα και πιθανώς επιθετικά όπλα» στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

«Θα τελειώσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εκεί είναι που θα λήξει ο πόλεμος αυτός», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Τα σχόλια του έγιναν έναν μήνα μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, όπου ο Τραμπ υποσχέθηκα να μεσολαβήσει για μια συνάντηση ενώπιος ενωπίω του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ζελένσκι. Οι προσπάθειες αυτές όμως δεν προχώρησαν καθώς ο Πούτιν προσκάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα, πρόταση που απέρριψε το Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία είναι αδύνατες «όσο η χώρα μου δέχεται πυραυλικές επιθέσεις».

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε ουδέτερο έδαφος, πρόταση που έχει απορρίψει μέχρι στιγμής η Μόσχα.

Ο Τραμπ έχει συνδέσει το θέμα της επιβολής νέων κυρώσεων στη Ρωσία με τη λήψη σκληρότερων μέτρων από τους Ευρωπαίους, ασκώντας κριτική στην ΕΕ επειδή συνεχίζει να εισάγει ρωσική ενέργεια.

Χθες Τρίτη ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με όπλα το ΝΑΤΟ για να τα κάνει ό,τι θέλει», καθώς η Ουάσιγκτον ξεκινά την αποστολή όπλων στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας νέας υποστηριζόμενης από το ΝΑΤΟ συμφωνίας. Το πρώτο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, που εγκρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, περιλάμβανε βλήματα για συστήματα Patriot και HIMARS.