Ρούμπιο: «Εξωφρενικές οι απαιτήσεις του Ιράν» -Χωρίς πρόοδο οι διαπραγματεύσεις, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον απέχει ακόμη από μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της G7, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης διπλωματικής διεξόδου στις επαφές με την ιρανική πλευρά.

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«Δεν έχω καμία πρόοδο να ανακοινώσω. Υπάρχουν αρκετές χώρες που συνεχίζουν να συνομιλούν με το Ιράν και να καταθέτουν διάφορες ιδέες, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε κοντά σε κάποια σημαντική εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times of Israel.

Όπως εξήγησε, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά τη διπλωματική οδό για την επίλυση της κρίσης, ωστόσο οι θέσεις της Τεχεράνης αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ο πρόεδρος θα προτιμά πάντοτε να επιλύει αυτό το πρόβλημα, όπως και κάθε άλλο, μέσω της διπλωματίας. Δυστυχώς, ορισμένες φορές αυτό είναι αδύνατο. Εάν υπάρξει ευκαιρία, θα την εξετάσουμε. Αυτή τη στιγμή, όμως, οι συνομιλίες δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικές, επειδή οι απαιτήσεις του Ιράν είναι απλώς απαράδεκτες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξωφρενικές, παράλογες και εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα», δήλωσε.

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Το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει μια τέτοια εξέλιξη, εάν διαπιστωθεί άμεση απειλή για τα συμφέροντα και τις δυνάμεις της στην περιοχή.

«Εάν υπάρξει σαφής και άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα ή για τις δυνάμεις μας στην περιοχή, έχουμε το δικαίωμα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Όλα εξαρτώνται από το επίπεδο της απειλής και από το εάν ενεργούν εναντίον μας ή προτίθενται να το πράξουν», τόνισε ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο υπερασπίζεται την απόφαση Τραμπ για τον πόλεμο

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως υποστήριξε, η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη θα αποτελούσε απαράδεκτη απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

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«Ένα πυρηνικό Ιράν θα ήταν απαράδεκτο και επικίνδυνο, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος αντιμετώπισε μια απειλή την οποία άλλοι πρόεδροι δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν. Μερικές φορές, το να κάνεις το σωστό δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές, είναι όμως αναγκαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει, χωρίς να συνδέσει ευθέως την εκλογική επίδοση του κόμματος με τη στρατιωτική σύγκρουση.