Ο Ρούμπιο προβλέπει την επιστροφή αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στη Βενεζουέλα στο «εγγύς μέλλον» - iefimerida.gr

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οραματίζεται μια μόνιμη αμερικανική διπλωματική παρουσία στη Βενεζουέλα στο «εγγύς μέλλον», λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Έχουμε μια ομάδα επί τόπου που αξιολογεί την κατάσταση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε μια αμερικανική διπλωματική αποστολή στο εγγύς μέλλον, η οποία θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να αλληλεπιδρούμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Παράλληλα τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν εγκαθιδρύσει μια «γεμάτη σεβασμό και παραγωγική» γραμμή επικοινωνίας με τους προσωρινούς ηγέτες της Βενεζουέλας.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του την 3η Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας. Οδηγήθηκε και προφυλακίστηκε στη Νέα Υόρκη, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ εννοούν να τον δικάσουν για «διακίνηση ναρκωτικών».

Η ως τότε αντιπρόεδρος του Μαδούρο ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος την 5η Φεβρουαρίου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον εννοεί να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Βενεζουέλα «μέχρι νεοτέρας».

