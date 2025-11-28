Ρουμανία: Ο υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε αφού παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα στο βιογραφικό του - iefimerida.gr

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου παραιτήθηκε σήμερα αφού παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα στο βιογραφικό του σχετικά με τις σπουδές του.

Τόνισε ότι δεν θέλει προσωπικά του «λάθη» να αποσπούν από τη ζωτικής σημασίας εργασία για να παραμείνει η χώρα ασφαλής από τη Ρωσία.

Η παραίτηση του Ρουμάνου υπουργού Άμυνας ήρθε έπειτα από δημοσίευμα

Η παραίτηση του Μοστεάνου ήρθε έπειτα από δημοσίευμα της εφημερίδας Libertatea αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με το οποίο το βιογραφικό του περιείχε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με το πότε αποφοίτησε και από ποιο πανεπιστήμιο.

«Η Ρουμανία και η Ευρώπη είναι υπό ρωσική επίθεση», έγραψε ο Μοστεάνου στον λογαριασμό του στο Facebook, ανακοινώνοντας την παραίτησή του.

«Η εθνική μας ασφάλεια πρέπει να προστατευθεί με κάθε κόστος. Δεν θέλω οι συζητήσεις σχετικά με την εκπαίδευσή μου και λάθη που έκανα πριν από χρόνια να αποσπούν εκείνους που ηγούνται της χώρας τώρα από τη δύσκολη αποστολή τους».

Ρωσικά drones παραβιάζουν κατ΄επανάληψη τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Η Ρουμανία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει δει ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) να παραβιάζουν κατ΄επανάληψη τον εναέριο χώρο της αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Χρειάστηκε επίσης να αντιμετωπίσει ζητήματα με νάρκες που είχαν παρασυρθεί ως τα χωρικά ύδατά της.

Ο Μοστεάνου ήταν μέλος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης συνασπισμού της Ρουμανίας, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο μετά την επανάληψη μιας διχαστικής προεδρικής εκλογής. Οι πρώτες προεδρικές εκλογές ακυρώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω υποψιών για ρωσική ανάμιξη.

Ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός Ιλίε Μπολόγιαν ευχαρίστησε τον Μοστεάνου για τους πέντε μήνες που άσκησε τα καθήκοντά του και είπε πως ο υπουργός Οικονομίας Ράντου Μιρούτα θα ασκεί καθήκοντα ως προσωρινός υπουργός Άμυνας.

Το κόμμα «Ένωση Σώστε τη Ρουμανία», στο οποίο ανήκουν ο Μοστεάνου και ο Μιρούτα και το οποίο συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, θα διορίσει νέο υπουργό Άμυνας.