Ρουμανία: F-18 του ΝΑΤΟ κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο – Η τέταρτη κατάρριψη φέτος - iefimerida.gr

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με drone σημειώθηκε στη Ρουμανία, καθώς ισπανικό μαχητικό F-18, που συμμετέχει σε αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που παραβίασε τον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ισπανικό μαχητικό F-18 της νατοϊκής αποστολής εναέριας αστυνόμευσης κατέρριψε drone που παραβίασε τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ερχόμενο από τη Μολδαβία. Το περιστατικό, τέταρτο για φέτος, έλαβε χώρα τα ξημερώματα κοντά στο Γαλάτσι.

Τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους εκτιμάται ότι κατέπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή μεταξύ δύο χωριών, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Το υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την προέλευση του drone.

Η Ρουμανία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ με εκτενή σύνορα με την Ουκρανία, αντιμετωπίζει συχνές παραβιάσεις εναέριου χώρου από drones που σχετίζονται με τον πόλεμο. Παράλληλα, καταγράφονται και περιστατικά με θαλάσσιες νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα.

Τον Ιούλιο, ρουμανικά F-16 είχαν καταρρίψει τρία ρωσικά drones, ενώ νωρίτερα ένα άλλο είχε συντριβεί σε πολυκατοικία. Τα συνεχή περιστατικά αναδεικνύουν την αυξημένη επιφυλακή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ λόγω του πολέμου.

Πρόκειται για την τέταρτη κατάρριψη drone στη Ρουμανία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν τα ρουμανικά ραντάρ εντόπισαν το drone να εισέρχεται στον εναέριο χώρο της χώρας από τη γειτονική Μολδαβία, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια του Γαλατσίου, στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Το F-18 «κλείδωσε» τον στόχο και πήρε άδεια να ανοίξει πυρ

Σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, το ισπανικό F-18 εντόπισε και «κλείδωσε» τον στόχο με το ραντάρ του και στη συνέχεια έλαβε την απαιτούμενη άδεια για να προχωρήσει σε εμπλοκή. Το drone καταρρίφθηκε στις 05:01 το πρωί.

Οι αρμόδιες αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή, ανάμεσα σε δύο χωριά, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

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Το υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε στοιχεία για την προέλευση του drone.

Η Ρουμανία στο επίκεντρο λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρουμανία, ως χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα μήκους 614 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και τα τελευταία περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου της από drones που συνδέονται με τον πόλεμο.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί περιστατικά με νάρκες που παρασύρονται στη Μαύρη Θάλασσα, σε θαλάσσιες περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για το εμπόριο και την ενέργεια.

Μόλις τον Ιούλιο, ρουμανικά F-16 κατέρριψαν τρία ρωσικά drones που είχαν εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο. Ήταν η πρώτη φορά που η Ρουμανία προχώρησε σε κατάρριψη ρωσικών drones, έπειτα από δεκάδες παραβιάσεις που είχαν σημειωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Νωρίτερα φέτος, ένα ρωσικό drone είχε συντριβεί σε πολυκατοικία στo Γαλάτσι, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας εναντίον στόχων στην Ουκρανία. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.

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Η νέα κατάρριψη αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αυξημένη επιφυλακή των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια και πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.