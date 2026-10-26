Ρουμανία: Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξάρθρωσαν ρωσικό δίκτυο δολιοφθοράς σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους - iefimerida.gr

Η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα δίκτυο δολιοφθορών το οποίο συντόνιζε η Ρωσία.

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η ομάδα αυτή ήταν υπεύθυνη για πυρκαγιά που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική Ρουμανία, κοντά σε μια κρατική εταιρεία όπλων.

«Οι συντονιστές στη Ρωσική Ομοσπονδία είχαν ορίσει μια εκτενή σειρά στόχων στην περιοχή: κρατικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων, καθώς και άλλους στόχους στρατιωτικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος», αναφέρει η υπηρεσία πληροφοριών στην ανακοίνωση της.

Η Ρωσία αρνείται σταθερά τους ισχυρισμούς ότι διαπράττει δολιοφθορές στην Ευρώπη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ