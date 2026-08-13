Ρότερνταμ: Έκρηξη σε δεξαμενή στο λιμάνι -Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιοχή Europoort, με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με το ολλανδικό μέσο RTV Rijnmond, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, σε δεξαμενή αποθήκευσης στην οδό Moezelweg.

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Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο επιχείρησε και ελικόπτερο-ασθενοφόρο, καθώς υπήρχαν τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε εγκατάσταση της Gunvor Energy, όπου συνεργείο συντήρησης που είχε αναλάβει εργολαβικά εργασίες πραγματοποιούσε παρεμβάσεις σε αγωγούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η έκρηξη ενδέχεται να σημειώθηκε κατά την αποσύνδεση των αγωγών. Στη δεξαμενή αποθήκευσης διακρίνονται ίχνη που παραπέμπουν σε έκρηξη.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη και αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Το Europoort αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές και λιμενικές περιοχές του Ρότερνταμ, με εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διύλισης και μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Κι άλλα περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια μέρα κατά την οποία καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά σε διαφορετικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του Ρότερνταμ.

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Νωρίτερα, στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Esso στην περιοχή Botlek, όλα τα συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Η Πυροσβεστική βρέθηκε στο σημείο προληπτικά, σύμφωνα με την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ασφαλείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε βλάβη στην κοντινή Merseyweg, ενώ στη Maasvlakte εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Η Moezelweg και η Botlekweg απέχουν περίπου 7 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, ενώ η Maasvlakte βρίσκεται περισσότερα από 15 χιλιόμετρα δυτικά της Moezelweg.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών και τις συνθήκες του δυστυχήματος.