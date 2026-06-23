Νεκρός ο Ρώσος δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα το 2008 -Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια, αν και ήταν γνώστης - iefimerida.gr

Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στη Λετονία, βρέθηκε ο εξόριστος Ρώσος δημοσιογράφος που το 2008 είχε αποκαλύψει την παράνομη σχέση του Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας, ο 69χρονος Γκριγκόρι Νεκορόσεφ πέθανε αφού κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια, τα οποία μάζεψε ο ίδιος από τον κήπο του σπιτιού του, στη Ρίγα - αν και ο ίδιος ήταν συλλέκτης μανιταριών και γνώριζε καλά τις ποικιλίες τους.

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«Αν και ήταν γνώστης των μανιταριών, αυτά που μάζεψε αποδείχθηκαν δηλητηριώδη», σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείο Delfi, το οποίο κάνει σήμερα τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Ίγκορς Βατόλινς, φίλος του Νεκορόσεφ που τον είδε λίγο πριν πεθάνει, τον χαρακτήρισε ως έναν «άνθρωπο που δεν ήταν ούτε γέρος ούτε άρρωστος και ήταν γεμάτος ιδέες και σχέδια».

Μια άλλη γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος με έδρα τη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε την απώλειά του «ακατανόητη».

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Ο 69χρονος Γκριγκόρι Νεκορόσεφ πέθανε αφού κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια / Πηγή φωτογραφίας Χ

Φοβόταν για χρόνια μια επίθεση - «Ο Πούτιν δεν τον συγχώρεσε ποτέ»

Ο Γκριγκόρι Νεχορόσεφ ήταν αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Moskovsky Korrespondent όταν αποκάλυψε το 2008 το σχέδιο του Ρώσου προέδρου να χωρίσει τη σύζυγό του, Λιουντμίλα Πούτινα, και να παντρευτεί την Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα.

Μετά το δημοσίευμα, η εφημερίδα έκλεισε, οι μυστικές υπηρεσίες ανέκριναν τον Νεχορόσεφ και ο δημοσιογράφος τελικά διέφυγε στη Λετονία, φοβούμενος πολιτικές διώξεις, σύλληψη και φυλάκιση.

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Ο δημοσιογράφος ζούσε εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρίγα για 11 χρόνια, από το 2015.

Όσοι ήταν κοντά του τον περιέγραψαν ως «αρκετά νευρικό», γιατί πίστευε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν τον συγχώρεσε ποτέ και φοβόταν μια πιθανή επίθεση από το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος δήλωνε ότι στη Ρωσία θεωρούνταν «εχθρός του Πούτιν».

«Ο Νεκορόσεφ ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε το όνομα της ερωμένης του Πούτιν, πρωταθλήτριας ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Ο Πούτιν σαφώς δεν τον συγχώρεσε γι' αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο

Βατόλινς.

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Οι λετονικές αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει καμία επίσημη δήλωση, φέρεται να έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εγκληματική ενέργεια στον θάνατο του Νεκορόσεφ, πολλοί εχθροί του Πούτιν έχουν πεθάνει υπό ύποπτες συνθήκες.

Το 2006, η ερευνητική δημοσιογράφος Άννα Πολιτκόφσκαγια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην πολυκατοικία της στη Μόσχα, και ο πρώην πράκτορας της FSB Αλεξάντερ Λιτβινένκο δηλητηριάστηκε στο Λονδίνο με ραδιενεργό πολώνιο-210.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, ο Ρώσος αντικαθεστωτικός σκιτσογράφος Σεμιόν Σκρεπέτσκι, δολοφονήθηκε με 5 σφαίρες στην πόλη Μπιάλα-Ποντλάσκα της Πολωνίας, όπου ζούσε εξόριστος τα τελευταία χρόνια.

