Στόχος Ρώσων χάκερ κρατικός οργανισμός της Ρουμανίας -Τι ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών για την κυβερνοεπίθεση - iefimerida.gr

Ρώσους χάκερ που που συνδέονται με τη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) βλέπουν οι ρουμανικές Αρχές πίσω από την κυβερνοεπίθεση εναντίον κρατικού οργανισμού περασμένο Δεκέμβριο.

Το περιστατικό αποκάλυψε η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, μέσω επίσημης ανακοίνωσής της.

Η Ρουμανία διαθέτει χερσαία συνοριακή γραμμή άνω των 600 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος της χώρας, Νικουσόρ Νταν, έχει δηλώσει ότι η χώρα του αποτελεί στόχο ενός υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία, με σκοπό την αποσταθεροποίηση κρατών που στηρίζουν το Κίεβο.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, πράξεις δολιοφθοράς, καθώς και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στα ρουμανικά χωρικά ύδατα.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών κρατών.

Στο στόχαστρο η κρατική υποδομή

Η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών SRI ανακοίνωσε ότι πίσω από την κυβερνοεπίθεση του Δεκεμβρίου 2025 βρισκόταν η ομάδα χάκερ Turla, η οποία συνδέεται με τη Ρωσία και είναι γνωστή στον χώρο της κυβερνοασφάλειας ως APT.

Η SRI ανέφερε ότι έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση της επίθεσης και την αποκατάσταση των επιπτώσεών της. «Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν μια σειρά ευπαθειών στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft, ωστόσο η επίθεση ανακόπηκε έπειτα από την παρέμβαση του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

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Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν εντοπίστηκε διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, ενώ η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επηρεάστηκε έχει πλέον αποκατασταθεί.

Η SRI δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του κρατικού οργανισμού που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.

Χρησιμοποίησαν άγνωστο κακόβουλο λογισμικό

Σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET, η ομάδα Turla είχε στοχοποιήσει τον μη κατονομαζόμενο κρατικό θεσμό της Ρουμανίας χρησιμοποιώντας κακόβουλο λογισμικό που δεν είχε καταγραφεί προηγουμένως.

Όπως ανέφερε η εταιρεία την Τρίτη, το συγκεκριμένο λογισμικό είχε σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονταν ή λαμβάνονταν και περιείχαν αναφορές στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών επιβεβαίωσε, τέλος, ότι για τη διαχείριση της υπόθεσης συνεργάστηκε με εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.