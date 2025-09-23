 Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Καταλάβαμε οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ -Διαψεύδει το Κίεβο - iefimerida.gr
Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: Καταλάβαμε οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ -Διαψεύδει το Κίεβο

Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας / Φωτογραφία: AP
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τη συγκεκριμένη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι μικρότερη από ό,τι ισχυρίζεται η Μόσχα. Ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις.

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

