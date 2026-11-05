Η ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση «Μαχητές του ανδρικού κράτους» πίσω από τις φάρσες για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη -Ανέλαβαν την ευθύνη για τρεις - iefimerida.gr

Η ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» φέρεται να βρίσκεται πίσω από ορισμένες ψευδείς απειλές για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα βαφτεί κόκκινος».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την τρίτη φορά μέσα στην ίδια εβδομάδα όπου ο ευρωπαϊκός εναέριος χώρος βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές αναταράξεις, εξαιτίας ψευδών προειδοποιήσεων για βόμβα σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη.

«Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο»

Μία από τις απειλές αφορούσε πτήση με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας και έφερε την υπογραφή της συγκεκριμένης οργάνωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, στην Ιταλία, δύο πτήσεις από το Ελσίνκι και το Δουβλίνο με προορισμό τη Ρώμη δέχθηκαν παρόμοιες απειλές μέσω email, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος των αεροδρομίων της Ρώμης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιταλικών μέσων, το μήνυμα, γραμμένο στα ιταλικά, είχε επίσης την υπογραφή των «Μαχητών του Ανδρικού Κράτους» και ανέφερε: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

Ανάμεσα στις πτήσεις και δύο της Aegean

Υπενθυμίζεται ότι πολλά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν, ενώ τα αεροπλάνα ελέγχονταν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια, τόνισαν οι αρχές, ενώ σε καμία δεν έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Ανάμεσα στις πτήσεις ήταν και δύο της Aegean, όπου ο συναγερμός έληξε χωρίς προβλήματα.