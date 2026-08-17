Ρωσική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού -Μία νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Αστραχάν - iefimerida.gr

Ρωσική επίθεση είχε στόχο στη διάρκεια της νύχτας υποδομές στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια επαρχία της Οδησσού στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν μετά την επίθεση έχουν κατασβεστεί, πρόσθεσαν οι αρχές στο Telegram.

Πλήγμα σε αποθήκες καυσίμων στην Οδησσό

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επισήμανε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι, το οποίο χαρακτήρισε «τερματικό σταθμό που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση πλοίων που μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο, υπόστεγα που στεγάζουν δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό και αποθήκες για ναυτικά drones».

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Στην πόλη Ισμαήλ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, υπάρχει το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στον Δούναβη.

Σε ξεχωριστό πλήγμα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν ένα πλοίο περιπολίας και δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στην Οδησσό.

Ο τοπικός κυβερνήτης της Οδησσού δήλωσε ότι ένα πλοίο με σημαία Τόγκο υπέστη ζημιές και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ μία γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με drones εναντίον της νότιας περιφέρειας Αστραχάν της Ρωσίας, σημείωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

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Η επίθεση είχε στόχο μία βιομηχανική εγκατάσταση, πρόσθεσε ο ίδιος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ