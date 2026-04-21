Ρωσικές υβριδικές απειλές: Η ΕΕ βάζει στοπ σε δύο ακόμα οντότητες για χειραγώγηση πληροφοριών - iefimerida.gr

Περιοριστικά μέτρα κατά δύο επιπλέον οντοτήτων που ευθύνονται για τις συνεχιζόμενες υβριδικές δραστηριότητες της Ρωσίας, θα λάβει το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το Συμβούλιο κατατάσσει σήμερα το Euromore, μια πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης που λειτουργεί εντός της φιλο-Κρεμλίνικης αρχιτεκτονικής πληροφοριών, ως ανεπίσημο αναμεταδότη μέσων ενημέρωσης. Το Euromore ενισχύει, ανακυκλώνει και νομιμοποιεί ρωσικές αφηγήσεις και παραπληροφόρηση που στοχεύουν σε ευρωπαϊκό κοινό. Επιπλέον, διαδίδει επανειλημμένα περιεχόμενο που αμφισβητεί τη νομιμότητα των θεσμών της ΕΕ και δικαιολογεί τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Περιοριστικά μέτρα επιβάλλονται επίσης στο Ίδρυμα για την Υποστήριξη και την Προστασία των Δικαιωμάτων των Συμπατριωτών που Διαμένουν στο Εξωτερικό ( Pravfond ). Αυτό αποτελεί βασικό μέσο της στρατηγικής εξωτερικής επιρροής και προπαγάνδας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία ιδρύεται και χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος. Το νομικό και αναλυτικό έργο του Pravfond χρησιμοποιείται συστηματικά για την ενίσχυση βασικών σημείων παραπληροφόρησης του Κρεμλίνου, ιδίως των ισχυρισμών για «ναζιστοποίηση» της Ουκρανίας, των ισχυρισμών για εκτεταμένη «ρωσοφοβία» και των ισχυρισμών για «συστηματική δίωξη ρωσόφωνων πληθυσμών σε γειτονικά κράτη».

Οι οντότητες ευθύνονται για την υποστήριξη των ενεργειών και των πολιτικών της ρωσικής κυβέρνησης

Μέσω των δραστηριοτήτων τους, οι ορισθείσες οντότητες είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των ενεργειών και των πολιτικών της ρωσικής κυβέρνησης, οι οποίες υπονομεύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία.

Με τη σημερινή απόφαση, περιοριστικά μέτρα λόγω των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων της Ρωσίας εφαρμόζονται πλέον σε συνολικά 69 άτομα και 19 οντότητες . Όσοι απαριθμούνται σήμερα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να θέτουν στη διάθεσή τους κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικούς πόρους.