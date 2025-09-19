ΕΕ: «Απαράδεκτη πρόκληση» -Στη Σύνοδο Κορυφής οι «27» αποφασίζουν την απάντηση στις ρωσικές παραβιάσεις - iefimerida.gr

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανατολικής μας πτέρυγας, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και εντατικοποίησης των πιέσεων στη Ρωσία».

Το χρονικό των ρωσικών παραβιάσεων τις τελευταίες 10 ημέρες -Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Υπενθυμίζεται πως η νέα ένταση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σημαίνοντας συναγερμό σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Λίγες ημέρες αργότερα drones παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο. Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ΝΑΤΟ, κάτι που έφερε την ενεργοποίηση της λεγόμενης «Ανατολικής φρουράς», μια διαδικασία όπου χώρες-μέλη στέλνουν μαχητικά ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ρωσία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σήμερα τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισέβαλαν το πρωί κοντά στο νησί Vaindloo και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά.

Σύμφωνα με το Politico, τα ρωσικά μαχητικά έκαναν κύκλους, προτού το ΝΑΤΟ απογειώσει ιταλικά F-35 για να τα απωθήσει.

Η κίνηση της Μόσχας, να προσβάλλει χώρες εκτός της σφαίρας επιρροής της μετά το 1947, αναγκάζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το ΝΑΤΟ να επανεκτιμήσουν τις αμυντικές τους στρατηγικές και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας.

Η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή αναταραχής, με τη Ρωσία να δοκιμάζει τα όρια της Δύσης και τις ευρωπαϊκές χώρες να αναγκάζονται να επαναξιολογήσουν τις αμυντικές τους στρατηγικές.

Από τις στρατηγικές ασκήσεις μέχρι την προετοιμασία των πολιτών, το μέλλον της Ευρώπης διαγράφεται αβέβαιο.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων και η καλύτερη οργάνωση πολιτικής προστασίας αποτελούν τα «κλειδιά» για την αντοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στις νέες απειλές.