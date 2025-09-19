Ανησυχία: Τρία ρωσικά MIG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας -Παρέμειναν επί 12', το NATO απογείωσε F-35 - iefimerida.gr

Ο εναέριος χώρος της Εσθονίας παραβιάστηκε από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, Παρασκευή, αναφέρουν πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με το εσθονικό μέσο postmees, τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισέβαλαν το πρωί κοντά στο νησί Vaindloo και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά.

Σύμφωνα με το Politico, τα ρωσικά μαχητικά έκαναν κύκλους, προτού το ΝΑΤΟ απογειώσει ιταλικά F-35 για να τα απωθήσει.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εσθονική ιστοσελίδα σημειώνει ότι τα αεροσκάφη δεν είχαν σχέδια πτήσης και οι αναμεταδότες τους ήταν απενεργοποιημένοι. Κατά τη στιγμή της παραβίασης, τα αεροσκάφη δεν ήταν σε αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της ρωσικής πρεσβείας στην Εσθονία και του επέδωσε διάβημα.

Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, το Ταλίν ανέφερε τον Μάιο ότι η Μόσχα έστειλε για μικρό χρονικό διάστημα ένα μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο χώρας μέλους του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας να σταματήσει ένα πετρελαιοφόρο που είχε προορισμό τη Ρωσία, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στο «σκιώδη στόλο» που αψηφεί τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μία ακόμη πρόκληση της Μόσχας, που «δοκιμάζει» τα νεύρα και τις αντοχές της Δύσης, μετά τη μαζική εισβολή drones στην Πολωνία (και μάλιστα τριπλή) και στη Ρουμανία τις προηγούμενες ημέρες. ﻿

Το περιστατικό σημειώνεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου περισσότερα από 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είχαν αντιδράσει έντονα, ενώ ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας της ατλαντικής συμμαχίας, είχε ανακοινώσει ότι το ΝΑΤΟ προχωρά στη δημιουργία «ανατολικής φρουράς» με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στις ανατολικές περιοχές της Ευρώπης.

Ανησυχίες εξέφρασε και ο Λευκός Οίκος μέσω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει ότι η Πολωνία «βρίσκεται πιο κοντά σε ένοπλη σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και είχε ζητήσει επίσημα την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να «διαβουλεύονται μεταξύ τους όταν, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα μέρη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΑΤΟ-Κάλας: Απερίσκεπτη και επικίνδυνη ενέργεια

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ έκανε λόγο για «απερίσκεπτη συμπεριφορά» της Ρωσίας.

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας.



Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής τοποθέτηση από την πλευρά της Μόσχας για το συμβάν.