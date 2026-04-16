Ρωσίδα influencer τα… χώνει στον Πούτιν: «Ο λαός σας φοβάται» -Η παραδοχή του Κρεμλίνου - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο βήμα έκανε το Κρεμλίνο, καθώς αναγνώρισε δημόσια την έντονη κριτική που άσκησε στις Αρχές μία διάσημη Ρωσίδα blogger, η Βικτόρια Μπόνια.

Μια απρόσμενη πολιτική παρέμβαση από τον κόσμο της lifestyle ψυχαγωγίας προκαλεί τριγμούς στο ρωσικό πολιτικό σκηνικό. Η διάσημη influencer και προσωπικότητα της ρωσικής τηλεόρασης απηύθυνε μια δραματική έκκληση προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα συγκέντρωσε πάνω από 20.000.000 προβολές και ένα εκατομμύριο likes στο Instagram.

Η παρέμβαση της Ρωσίδας influencer: «Το σπειροειδές ελατήριο θα εκτοξευθεί»

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Μπόνια, η οποία διαμένει μόνιμα εκτός Ρωσίας, υιοθετεί μια στάση που συνδυάζει την πίστη στο πρόσωπο του προέδρου με τη δριμεία κριτική προς τον κρατικό μηχανισμό. Υποστήριξε ότι οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι αποκρύπτουν την αλήθεια από τον Πούτιν, προειδοποιώντας για μια επικείμενη κοινωνική έκρηξη.

«Ο λαός σας φοβάται. Υπάρχει ένα μεγάλο τείχος ανάμεσα στον λαό και εσάς» δήλωσε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας την υπομονή των Ρώσων με ένα «σπειροειδές ελατήριο» που, αν συμπιεστεί παραπάνω από το όριο, θα εκτοξευθεί με ανεξέλεγκτη δύναμη.

Αιχμές για την καταστολή και την κρατική ολιγωρία

Η influencer δεν περιορίστηκε σε γενικές παρατηρήσεις, αλλά έθιξε «φλέγοντα» ζητήματα, όπως την αυστηρή καταστολή στο Διαδίκτυο και τον αποκλεισμό πλατφορμών όπως το Telegram, την καθυστερημένη αντίδραση στις καταστροφικές πλημμύρες στο Νταγκεστάν, αλλά και την κακή διαχείριση της νόσου των βοοειδών στη Σιβηρία, που οδήγησε σε μαζικές σφαγές ζώων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρέμβασή της έγινε μέσω Instagram, μιας πλατφόρμας που είναι επίσημα απαγορευμένη στη Ρωσία, αλλά παραμένει προσβάσιμη μέσω VPN.

Η απάντηση του Κρεμλίνου και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η δημοτικότητα του βίντεο ανάγκασε το Κρεμλίνο να τοποθετηθεί. Ο εκπρόσωπος Τύπου, Ντμίτρι Πεσκόφ, παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έλαβε γνώση του υλικού, δηλώνοντας πως «γίνεται ήδη δουλειά» για τα θέματα που θίγονται.

«Φυσικά, το έχουμε δει. Είναι αρκετά δημοφιλές. Αγγίζει πολλά θέματα, για καθένα από τα οποία, όπως μπορείτε να δείτε, γίνεται πραγματικά δουλειά» είπε ο Πεσκόφ. «Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, γίνεται πολλή δουλειά πάνω σε αυτά, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων και τίποτα από αυτά δεν έχει παραβλεφθεί» συμπλήρωσε.

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές και επικριτές του καθεστώτος εμφανίζονται σκεπτικοί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κίνηση της Μπόνια ίσως είναι ενορχηστρωμένη από τις Αρχές, στο πλαίσιο της θεωρίας του «καλού τσάρου και των κακών βογιάρων». Στόχος, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, είναι να εκτονωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δίνοντας την αίσθηση ότι τα προβλήματα φτάνουν τελικά στα αυτιά του ηγέτη.

Η ίδια η blogger, πάντως, επιμένει ότι ενεργεί αυτόβουλα και αποκλειστικά για το συμφέρον των συμπατριωτών της.

