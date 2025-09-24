 Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία - iefimerida.gr
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ρώσοι στρατιώτες
Φωτογραφία αρχείου: Russian Defense Ministry Press Service via AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ΥΠΟΙΚ της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι προτείνει να αυξηθεί, από το 2026, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 22% από 20% για να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες κατά το τέταρτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν αυξήσει τη φορολογία των πλουσίων στη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.

Οι αυξήσεις φόρων έχουν πρωταρχικό στόχο να χρηματοδοτήσουν άμυνα και ασφάλεια

Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ανακοίνωσε πως οι αυξήσεις των φόρων «έχουν πρωταρχικό στόχο να χρηματοδοτήσουν την άμυνα και την ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωση ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων στις επιχειρήσεις του τζόγου.

«Η στρατηγική προτεραιότητα είναι να παράσχουμε χρηματοοικονομική υποστήριξη για τις ανάγκες της χώρας στην άμυνα και την ασφάλεια και κοινωνική υποστήριξη για τις οικογένειες αυτών που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση», προσθέτει το υπουργείο στη δήλωση.

«Οι σχεδιαζόμενοι πόροι στον προϋπολογισμό θα καταστήσουν δυνατό να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις τα απαραίτητα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους, και να εκσυγχρονισθούν οι αμυντικές βιομηχανίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 είναι «ισορροπημένο και βιώσιμο».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

