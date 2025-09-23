Οι Ρώσοι βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικούς σιδηρόδρομους συστηματικά -Σπέρνουν πανικό, πλήττουν οικονομία - iefimerida.gr

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει ένα σφοδρό κύμα επιθέσεων στις σιδηροδρομικές γραμμές της Ουκρανίας από το καλοκαίρι χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί μεθόδους για να πλήξει κρίσιμους κόμβους, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, αλλά προς το παρόν το δίκτυο αντέχει, ανέφερε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας σιδηρόδρομων.

Ο πρώτος στόχος τους είναι να σπείρουν τον πανικό μεταξύ των επιβατών, ο δεύτερος να πλήξουν συνολικά την οικονομία, είπε σε συνέντευξή του που παραχώρησε μέσα σε έναν συρμό στον κεντρικό σταθμό του Κιέβου ο Ολεξάντρ Πετρόφσκι. Δεν φαίνεται να βάζουν στο στόχαστρό τους στρατιωτικό φορτίο, λέει. «Ουσιαστικά όλα αυτά είναι πλήγματα σε πολιτικές υποδομές», εξηγεί ο ίδιος.

Εντατικοποίηση των επιθέσεων σε σιδηρόδρομους

Η Ukrzaliznytsia, η τεράστια κρατική εταιρεία σιδηρόδρομων της Ουκρανίας, απασχολεί 170.000 ανθρώπους και αποτελεί στόχο ρωσικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από 3,5 χρόνια, με τις οι επιθέσεις να έχουν πλέον εντατικοποιηθεί, προκαλώντας συχνές καθυστερήσεις.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελεί σανίδα σωτηρίας για πολίτες που μετακινούνται εντός και εκτός της Ουκρανίας, καθώς όλες οι πολιτικές πτήσεις έχουν ανασταλεί.

Παγκόσμιοι ηγέτες -από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μέχρι τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν- έχουν μεταβεί με τρένο στην Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Οι δημοφιλείς κλινάμαξες της σιδηροδρομικής εταιρείας θεωρούνταν ένας αξιόπιστος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος στη διάρκεια της νύχτας και να φθάσει νωρίς το πρωί σε πόλεις που βρίσκονται πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, μέχρι που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση στους σιδηρόδρομους, με συνέπεια να σημειώνονται πολύωρες καθυστερήσεις για τους επιβάτες.

Οι σιδηρόδρομοι είναι, επίσης, σημαντικοί για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και εμπορικού φορτίου, παρότι το τελευταίο έχει μειωθεί κατά πολύ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, πλήττοντας τα οικονομικά της εταιρείας.

Ο Πετρόφσκι υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις, οι οποίες έχουν πλήξει δεκάδες υποσταθμούς, συνδέονται με τη δραματική αύξηση των drones μεγάλου βεληνεκούς, τα οποία παράγονται σε ρωσικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Γρήγορη ανάκαμψη, με κόστος

Επί του παρόντος οι σιδηρόδρομοι ανακάμπτουν έπειτα από κάθε πλήγμα, επισημαίνει ο Πετρόφσκι.

Οι άμεσες επιπτώσεις στην κυκλοφορία των τρένων έπειτα από μια επίθεση συνήθως διαρκούν 6 με 12 ώρες και οι ηλεκτρικές μηχανές αντικαθίστανται από ντίζελ μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον Πετρόφσκι, έχουν μειωθεί τα προβλήματα και δεν έχει επηρεαστεί η μεταφορά στρατιωτικού φορτίου. «Είναι ένας μαραθώνιος… Μας χτυπάνε, ανακάμπτουμε. Μας χτυπάνε, ανακάμπτουμε» περιγράφει.

Από τα μέσα του καλοκαιριού η Ρωσία έχει επιτεθεί σε ηλεκτρικούς σιδηροδρομικούς υποσταθμούς και σε άλλες υποδομές με έξι έως επτά, κατά μέσο όρο, καμικάζι drones μεγάλου βεληνεκούς τύπου Shahed, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πέντε έως έξι κρίσιμοι σιδηροδρομικοί κόμβοι έχουν βομβαρδιστεί από το καλοκαίρι, προσθέτει.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Η Μόσχα πάντως αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρό της Ουκρανούς αμάχους.

Οι σιδηρόδρομοι υφίστανται, εξάλλου, δολιοφθορές από πράκτορες που στρατολογεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοινώνουν τακτικά τη σύλληψη ανθρώπων τους οποίους κατηγορούν για συνωμοσία με στόχο να ανατινάξουν ευάλωτα τμήματα του δικτύου.

Αυτή η απειλή είναι μικρότερη σε σχέση με τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, αλλά τα περιστατικά δολιοφθοράς αυξάνονται, με δεκάδες να έχουν καταγραφεί αυτόν τον χρόνο, συμπληρώνει.

Και οι μηχανές ντίζελ είναι περίπου πέντε φορές ακριβότερες για να λειτουργήσουν ανά χιλιόμετρο σε σχέση με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές - ένας επιπλέον πονοκέφαλος για μια εταιρεία με μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι σχεδόν το 30% των ουκρανικών σιδηρόδρομων βρίσκεται σε έναν κύκλο «καταστροφής - επισκευής».

Ορισμένες γέφυρες έχουν βομβαρδιστεί πολλές φορές από τις ρωσικές δυνάμεις στη διάρκεια του πολέμου και κάθε φορά επισκευάζονται, αλλά ο Πετρόφσκι αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιες, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις επισκευές, καταλήγει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ