Ρωσία: Ουκρανικά drones έκαναν στάχτη τεράστια αποθήκη της Wildberries έξω από τη Μόσχα -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα logistics της Ρωσίας, στην περιοχή της Μόσχας, μετά τη μαζική νυχτερινή επιδρομή ουκρανικών drones, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις που έχει δεχθεί μέχρι σήμερα η ρωσική πρωτεύουσα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ουκρανικά drones πραγματοποίησαν μαζική επίθεση στην περιοχή της Μόσχας, προκαλώντας τεράστιες πυρκαγιές σε δύο μεγάλα κέντρα logistics, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας Wildberries. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές υλικές ζημιές στις υποδομές.

Δημοσίευμα των Times αποκαλύπτει ότι βρετανικής κατασκευής drones, όπως το σύστημα Nyan, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά από την Ουκρανία για πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη στρατιωτική συνεργασία Λονδίνου-Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις απάντησαν με νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, στοχεύοντας το Κίεβο και άλλες περιοχές με πυραύλους και drones. Σύμφωνα με αναφορές, χρησιμοποιήθηκαν και βορειοκορεατικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, πλήττοντας ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές.

Η ένταση μεταφέρθηκε στα σύνορα του ΝΑΤΟ, όταν ισπανικό μαχητικό F-18 κατέρριψε drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο. Το περιστατικό, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, υπογραμμίζει τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου.

Βίντεο από την περιοχή του Κολεντίνο, περίπου 45 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, δείχνουν το συγκρότημα της Wildberries να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Το περιστατικό επιβεβαιώνεται από πολλαπλές αναφορές, ενώ οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για μαζική επιδρομή με τουλάχιστον 800 drones!

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Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε ότι περίπου 600 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς την περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν ή αναχαίτισαν συνολικά 822 ουκρανικά drones σε ολόκληρη τη Ρωσία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, με προσωρινές αναστολές λειτουργίας στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι.

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Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon»

Η πυρκαγιά στην αποθήκη της Wildberries έχει ιδιαίτερη συμβολική αλλά και οικονομική σημασία.

Το κέντρο logistics στο Κολεντίνο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της εταιρείας και καταλαμβάνει τεράστια έκταση. Παράλληλα, η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τη Wildberries ότι μέσω των δραστηριοτήτων της υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τη ρωσική πολεμική μηχανή.

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Η επίθεση δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Δεύτερο μεγάλο κέντρο logistics, το Severnoye Domodedovo, κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Μόσχας, τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες.

Η κλίμακα των ζημιών αναμένεται να γίνει σαφέστερη τις επόμενες ώρες, καθώς οι ρωσικές Aρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και καταγραφής των επιπτώσεων.

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Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, χαρακτήρισε την επίθεση μία από τις πιο μαζικές των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις: ένας 83χρονος στην περιφέρεια της Μόσχας και ακόμη πέντε άνθρωποι στην περιοχή του Ροστόφ.

Η επίθεση στη Μόσχα προκάλεσε έτσι όχι μόνο ανθρώπινες απώλειες αλλά και σοβαρό πλήγμα στις υποδομές εφοδιασμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία επιχειρεί συστηματικά να μεταφέρει τον πόλεμο βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

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Βρετανικά drones στον πόλεμο των «βαθιών πληγμάτων» της Ουκρανίας σε ρωσικά εδάφη

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Times υποστηρίζει ότι βρετανικής κατασκευής drones χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε ουκρανικές επιχειρήσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη συνεργασία Λονδίνου και Κιέβου.

Μεταξύ των συστημάτων που αναφέρονται είναι το Nyan, ένα drone μίας κατεύθυνσης που αναπτύχθηκε από την Callen-Lenz, εταιρεία που ανήκει στην BAE Systems.

Η ίδια η BAE Systems περιγράφει το Nyan ως σύστημα σχεδιασμένο για «deep strike», δηλαδή για πλήγματα σε βάθος και σε περιβάλλον όπου η εχθρική αεράμυνα και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου αποτελούν σοβαρή απειλή.

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Η Callen-Lenz έχει επιβεβαιώσει ότι χιλιάδες Nyan έχουν ήδη παραχθεί και ότι το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί επιχειρησιακά, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τον πελάτη ή τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε. Το Janes έχει αναφέρει ότι ο άγνωστος πελάτης θεωρείται πως είναι η Ουκρανία.

Δεν υπάρχει, πάντως, επιβεβαίωση ότι βρετανικά drones χρησιμοποιήθηκαν ειδικά στην επίθεση της Κυριακής στη Μόσχα. Η πληροφορία αφορά γενικότερα την ουκρανική εκστρατεία πλήγματος στόχων βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η Ρωσία απαντά με πυραύλους και drones

Παράλληλα με την επίθεση στη Ρωσία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας.

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Το Κίεβο και άλλες περιοχές βρέθηκαν στο στόχαστρο πυραύλων και drones, ενώ σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές χρησιμοποιήθηκαν και βαλλιστικοί πύραυλοι KN-23 βορειοκορεατικής προέλευσης.

Στο Κίεβο αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, ενώ χτυπήματα σημειώθηκαν και στο Κριβί Ριχ, τη γενέτειρα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές.

Η νέα ανταλλαγή μαζικών πληγμάτων δείχνει ότι ο πόλεμος των drones έχει πλέον περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο: η απόσταση από το μέτωπο δεν αποτελεί πλέον απαραίτητα προστασία, καθώς τόσο η Μόσχα όσο και οι μεγάλες ουκρανικές πόλεις αντιμετωπίζουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Νέα ένταση και πάνω από τη Ρουμανία

Σαν να μην έφτανε η νέα κλιμάκωση, η ένταση έφτασε για ακόμη μία φορά στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

Ισπανικό μαχητικό F-18, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, κατέρριψε drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο τα ξημερώματα της Κυριακής. Το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

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Οι ρουμανικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν την προέλευση του drone, ενώ εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι θεωρείται πιθανό να ήταν ρωσικό. Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του κινδύνου εξάπλωσης των συνεπειών του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας νέας φάσης του πολέμου, στην οποία οι μαζικές επιδρομές με drones, τα πλήγματα βαθιά μέσα στην αντίπαλη επικράτεια και τα περιστατικά κοντά ή μέσα στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ δημιουργούν ένα ολοένα πιο επικίνδυνο περιβάλλον κλιμάκωσης.