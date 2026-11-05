Ο Πούτιν έθεσε υπό ρωσικό κρατικό έλεγχο τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco - iefimerida.gr

Υπό προσωρινή κρατική διαχείριση έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τα περιουσιακά στοιχεία της Japan Tobacco International (JTI) στη Ρωσία.

Όπως προβλέπει διάταγμα του Πούτιν που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 5/11, οι συμμετοχές της JTI σε τέσσερις επιχειρήσεις στη Ρωσία τίθενται υπό τη διαχείριση της ρωσικής εταιρείας Industrial Assets.

Έτσι, ο ιαπωνικός γίγαντας της καπνοβιομηχανίας γίνεται η νέα ξένη εταιρεία που χάνει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της στη ρωσική αγορά, στο πλαίσιο της ολοένα αυστηρότερης πολιτικής του Κρεμλίνου απέναντι στις επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, όπως μεταδίδει το Reuters.

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Δεν διευκρινίζονται οι λόγοι της απόφασης, ωστόσο το Κρεμλίνο έχει συνδέσει στο παρελθόν αντίστοιχες κινήσεις με τη στάση χωρών τις οποίες χαρακτηρίζει «εχθρικές».

Η Japan Tobacco International, θυγατρική της Japan Tobacco Inc., αυτοχαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στη Ρωσία με βάση τον όγκο πωλήσεων.

Προηγήθηκαν Nestlé, Metro AG, Auchan

Η απόφαση του Πούτιν εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά παρεμβάσεων της Μόσχας στις δραστηριότητες ξένων εταιρειών που εξακολουθούν να διατηρούν παρουσία στη Ρωσία.

Τον Σεπτέμβριο, οι ρωσικές αρχές είχαν θέσει υπό προσωρινή διαχείριση τα περιουσιακά στοιχεία του ελβετικού κολοσσού τροφίμων Nestlé, της γερμανικής εταιρείας χονδρικού εμπορίου Metro AG και της γαλλικής αλυσίδας λιανικής Auchan.

Τον Οκτώβριο, η Μόσχα ανέλαβε επίσης τον έλεγχο των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τεσσάρων ακόμη ευρωπαϊκών εταιρειών.

Ως αιτιολογία για τις κινήσεις αυτές επικαλέστηκε τη στήριξη που παρέχουν ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία, αλλά και τις, σύμφωνα με τη Μόσχα, παράνομες απαλλοτριώσεις ρωσικής περιουσίας.

