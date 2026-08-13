Ρωσία: Νέες μειώσεις στις εξαγωγές σιτηρών -Κι άλλος τερματικός σταθμός στη Μαύρη Θάλασσα αναστέλλει τη λειτουργία του - iefimerida.gr

Η Ρωσία θα αναγκαστεί να περιορίσει περαιτέρω τις εξαγωγές σιτηρών αυτόν το μήνα, μετά τη διακοπή των φορτώσεων στα κύρια λιμάνια της στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ, καθώς άλλος ένας τερματικός σταθμός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του.

Η απόφαση αυτή του KSK, του μεγαλύτερου θαλάσσιου τερματικού σταθμού σιτηρών της Ρωσίας, σημαίνει ότι και οι τρεις τερματικοί σταθμοί στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα έχουν πλέον αναστείλει τη λειτουργία τους. Άλλοι δύο τερματικοί σταθμοί στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, οι NZT και NKHP, τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη, ύστερα από μαζική επίθεση ουκρανικών drones.

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Τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας έχουν αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τις εξαγωγές, λόγω των περιορισμών στη ναυτιλία στη Θάλασσα του Αζόφ που επιβλήθηκαν στις 10 Ιουλίου έπειτα από επιθέσεις με drones.

Προβλήματα στις εξαγωγές σιτηρών της Ρωσίας

Ως αποτέλεσμα, οι θαλάσσιες εξαγωγές σιτηρών της Ρωσίας μειώθηκαν κατά 20,3% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία από πηγές του κλάδου. Ακόμη και πριν από την τελευταία αυτή διαταραχή, οι αναλυτές προέβλεπαν ήδη ότι οι ρωσικές εξαγωγές σιτηρών θα έφταναν στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας τον Αύγουστο. Εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής αυτόν το μήνα έχουν εξαχθεί περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι σιτηρών.

Μέσω των λιμένων της λεκάνης Αζοφικής-Μαύρης Θάλασσας διακινήθηκε το 88% των θαλάσσιων εξαγωγών σιτηρών της Ρωσίας την προηγούμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 29 εκατομμυρίων τόνων που αποστάλησαν μέσω των τερματικών σταθμών της Μαύρης Θάλασσας.

Το Υπουργείο Γεωργίας της Ρωσίας έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα για τον συντονισμό της αναδρομολόγησης των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων .

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ΑΠΕ-ΜΠΕ