Πού το πάει η Ρωσία; Νέα πρόκληση στη Βαλτική -Δύο μαχητικά παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας γεώτρησης - iefimerida.gr

Σε νέα πρόκληση επιδόθηκε η Ρωσία στη Βαλτική, όπως καταγγέλλει η Πολωνία.

Πολωνοί συνοριακοί φρουροί ανέφεραν ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης της Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Προσέθεσαν δε ότι ενημερώθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες.

Η πολωνική συνοριοφυλακή έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: "Δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση πάνω από την πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Παραβιάστηκε η ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας".

Ενεργοποίηση του άρθρου 4 ζητά από το ΝΑΤΟ η Εσθονία

Νωρίτερα, η Εσθονία ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της σήμερα για 12 λεπτά σε μια "άνευ προηγουμένου θρασεία" εισβολή, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, ο Εσθονός πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του Βορείου Ατλαντικού, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των συμμάχων σε περίπτωση απειλής σε ένα από τα μέλη του, μετά την εισβολή τριών ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της.

"Μια τέτοια παραβίαση είναι εντελώς απαράδεκτη. Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει διαβουλεύσεις δυνάμει του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ" σχετικά με παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, έγραψε σήμερα ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ στην πλατφόρμα X.

Την περασμένη εβδομάδα η Πολωνία κατέρριψε ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ --η πρώτη φορά που ένα μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά τις αλλεπάλληλες ρωσικές παραβιάσεις εναερίου χώρου της ΕΕ, οι 27 ηγέτες της θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη είναι μία ακόμη απαράδεκτη πρόκληση» δήλωσε ο Κόστα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Το χρονικό των ρωσικών παραβιάσεων τις τελευταίες 10 ημέρες -Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Υπενθυμίζεται πως η νέα ένταση μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σημαίνοντας συναγερμό σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Λίγες ημέρες αργότερα drones παραβίασαν και τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Η ρουμανική άμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο. Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στο ΝΑΤΟ, κάτι που έφερε την ενεργοποίηση της λεγόμενης «Ανατολικής φρουράς», μια διαδικασία όπου χώρες-μέλη στέλνουν μαχητικά ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ρωσία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σήμερα τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισέβαλαν το πρωί κοντά στο νησί Vaindloo και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά.

Σύμφωνα με το Politico, τα ρωσικά μαχητικά έκαναν κύκλους, προτού το ΝΑΤΟ απογειώσει ιταλικά F-35 για να τα απωθήσει.

Η κίνηση της Μόσχας, να προσβάλλει χώρες εκτός της σφαίρας επιρροής της μετά το 1947, αναγκάζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το ΝΑΤΟ να επανεκτιμήσουν τις αμυντικές τους στρατηγικές και να ενισχύσουν τα μέτρα προστασίας.

Η ευρωπαϊκή ήπειρος βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή αναταραχής, με τη Ρωσία να δοκιμάζει τα όρια της Δύσης και τις ευρωπαϊκές χώρες να αναγκάζονται να επαναξιολογήσουν τις αμυντικές τους στρατηγικές.

Από τις στρατηγικές ασκήσεις μέχρι την προετοιμασία των πολιτών, το μέλλον της Ευρώπης διαγράφεται αβέβαιο.

Η ενίσχυση των αμυντικών δυνάμεων και η καλύτερη οργάνωση πολιτικής προστασίας αποτελούν τα «κλειδιά» για την αντοχή του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στις νέες απειλές.