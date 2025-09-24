Η Ρωσία ειρωνεύεται Τραμπ: «Υστερικοί» οι ισχυρισμοί ότι αεροσκάφη μας παραβίασαν εναέριο χώρο κρατών του NATO - iefimerida.gr

Το Κρεμλίνο δικαιολόγησε την είσοδο ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ως μέρος προγραμματισμένης πτήσης και υποστήριξε πως η Ρωσία τηρεί όλους τους διεθνείς κανόνες.

Μόλις χθες Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη του NATO να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση που αυτά εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους. Η Ρωσία χαρακτήρισε «υστερία» τους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η στρατιωτική μας αεροπορία συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τους κανόνες πτήσης, καθοδηγείται από αυτούς και τους τηρεί με τον πιο αυστηρό τρόπο», δήλωσε ο εκρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ακούμε τόσο υπερβολική υστερία για τους στρατιωτικούς πιλότους μας που φέρονται να παραβιάζουν ορισμένους κανόνες και να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κάποιου. Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως αβάσιμοι και αστήριχτοι», δήλωσε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς βλέπει το Κρεμλίνο τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη, εάν εισβάλουν στον εναέριο χώρο της συμμαχίας.

Σχετικά με αυτό, ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου υπενθύμισε τις δηλώσεις του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας: «Η στρατιωτική μας αεροπορία συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τους κανόνες πτήσης, καθοδηγείται από αυτούς και τους τηρεί με τον πιο αυστηρό τρόπο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τί λέει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για τις παραβιάσεις στην Εσθονία

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε ότι το Ταλίν είχε ζητήσει διαβουλεύσεις με τα μέλη του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης σχετικά με φερόμενη παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Πριν από αυτό, οι εσθονικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι τρία αεροσκάφη MiG-31 είχαν εισέλθει στον εσθονικό εναέριο χώρο το πρωί της 19ης Σεπτεμβρίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Τα τρία MiG-31, σύμφωνα με το υπουργείο, εκτελούσαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των διεθνών κανονισμών εναέριου χώρου και δεν παραβίασε τα σύνορα άλλων κρατών, όπως επιβεβαιώθηκε από αντικειμενική παρακολούθηση, τόνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από τη συμφωνημένη αεροπορική διαδρομή και δεν παραβίασαν τα σύνορα της Εσθονίας, διαβεβαίωσε το υπουργείο.

