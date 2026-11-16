Ρωσία: Καταρρίφθηκαν πάνω από 1.300 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 1.336 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

«Από τις 17:00 της 15ης Νοεμβρίου ως τις 08:00 (σ.σ. τοπικές ώρες), περίπου 600 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταστράφηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας» σε μεγάλη απόσταση από την πόλη, σημείωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν, και πρόσθεσε ότι 191 «εξουδετερώθηκαν» καθώς προσέγγιζαν τη ρωσική πρωτεύουσα.

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Εντείνονται οι επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία

Πρόκειται, όπως φαίνεται, για μια επιχείρηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ουκρανίας από την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια.



Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Ρωσία, αλλά και στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία, στη Μαύρη και την Αζοφική χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες περισσότερα από 1.000 drones.

Από την πλευρά της, η Ρωσία πλήττει σφοδρά ουκρανικές περιοχές όπου διαβιούν άμαχοι, εξαπολύοντας αδιάκοπες επιθέσεις με στόχο να καταστήσει την καθημερινότητα αδύνατη και να κάμψει το ηθικό — κυρίως μέσω πληγμάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

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Οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος εξυπηρετούν σημαντικούς στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους. Μεταξύ άλλων, στοχεύουν διυλιστήρια πετρελαίου, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της ρωσικής οικονομίας.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε αργά την Κυριακή ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερο από το 55% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν σχολίασαν τον ισχυρισμό, ενώ δεν κατέστη δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωσή του.



Παράλληλα, το Κίεβο επιδιώκει να μεταφέρει τις συνέπειες του πολέμου και στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σύμφωνα με αναλυτές, οι επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας διαταράσσουν τις γραμμές ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες της Μόσχας να αποκτήσει δυναμική στο πεδίο των επιχειρήσεων.



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Το Κίεβο αναφέρει ότι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν πρόσφατα στο σύστημα Starshield —μια έκδοση του δορυφορικού διαδικτύου Starlink της SpaceX, προορισμένη για στρατιωτική χρήση— έχουν αποδυναμώσει την αεράμυνα της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές δυνάμεις δηλώνουν ότι επιχειρούν να πλήξουν ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής οπλικών συστημάτων, καθώς και τοποθεσίες από τις οποίες η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις με drones και πυραύλους.



Τέλος, το Κίεβο επιδιώκει να αποδείξει στους συμμάχους του ότι παραμένει στη μάχη, την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να παρουσιάσει τη νίκη της στην Ουκρανία ως αναπόφευκτη και οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι στιγμής επηρεάσει την πορεία του πολέμου. Δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την έκταση των ζημιών που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, καθώς τόσο οι κεντρικές όσο και οι τοπικές αρχές της χώρας σπάνια δημοσιοποιούν λεπτομέρειες.