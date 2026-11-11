Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις συνομιλίες -Ευχαριστημένος ο Ζελένσκι με την προσέγγιση των απεσταλμένων των ΗΠΑ - iefimerida.gr

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξεκίνησαν την Τετάρτη τη δεύτερη ημέρα των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, μετά τον χαρακτηρισμό του πρώτου γύρου επαφών από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «εποικοδομητικού και αρκετά ουσιαστικού».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι διαπραγματεύσεις της Τετάρτης αναμένεται να επικεντρωθούν σε μέτρα αποκλιμάκωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πιθανότητα συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα και στις ενεργειακές υποδομές. Όπως ανέφερε αργά την Τρίτη, κατά την επίσκεψή του στην Κοπεγχάγη, στην πρώτη ημέρα των συνομιλιών συζητήθηκαν ανθρωπιστικά ζητήματα, εδαφικές διεκδικήσεις και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, καθώς και το ενδεχόμενο ανταλλαγής έως και 1.500 αιχμαλώτων από κάθε πλευρά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ήταν «ευχαριστημένος» με τις «αλλαγές» στην προσέγγιση των Αμερικανών μεσολαβητών κατά την πρώτη ημέρα.

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Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram την έναρξη του δεύτερου γύρου των επαφών, διευκρινίζοντας ότι μετά την ολοκλήρωση των τριμερών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, η ουκρανική πλευρά θα συναντηθεί ξεχωριστά με τους Ευρωπαίους εταίρους της.

«Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ήταν πολύ παραγωγικές», δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι.

Από τη ρωσική πλευρά, ωστόσο, η αποτίμηση ήταν πιο συγκρατημένη. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, ο οποίος συμμετέχει στη διαπραγματευτική ομάδα της Μόσχας, δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ότι είναι «πολύ νωρίς» για να γίνει λόγος για πρόοδο στις συνομιλίες.

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Οι πρώτες συνομιλίες μετά τον Φεβρουάριο και οι μεγάλες διαφωνίες



Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι οι πρώτες από τον Φεβρουάριο, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε την προσοχή της στον πόλεμο με το Ιράν.

Παρά την επανέναρξη των επαφών, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση σε κρίσιμα ζητήματα, κυρίως όσον αφορά τα εδαφικά και τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα συνοδεύουν μια ενδεχόμενη συμφωνία. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στο πέμπτο έτος του.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και σιτηρών, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Την ίδια ώρα, δεν διαφαίνονται ουσιαστικά σημάδια αποκλιμάκωσης στο πεδίο των συγκρούσεων. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά ενεργειακών υποδομών, εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας και επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Από την πλευρά του, το Κίεβο συνεχίζει να πλήττει διυλιστήρια πετρελαίου και άλλους στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα του Κρεμλίνου από τον πόλεμο.

Οι μάχες συνεχίζονται κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να έχει καταγράψει σημαντικά εδαφικά κέρδη.

Νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Την Τετάρτη, επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ, περίπου 135.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

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Οι εγγυήσεις ασφαλείας και το αγκάθι του ΝΑΤΟ



Κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων παραμένει το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, αλλά και το κατά πόσο αυτές θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να απορρίπτει τόσο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ όσο και την παρουσία δυτικών στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε τη Δευτέρα ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία έχει ζητήσει από τη Ρωσία να συναινέσει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίες θα προσομοιάζουν με εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. Με βάση το άρθρο 5, επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της Συμμαχίας.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έχει απορρίψει επανειλημμένα την απαίτηση του Πούτιν να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν στις συγκρούσεις που διεξάγονται από το 2014.

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Η Ευρώπη διεκδικεί θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πριν από την έναρξη των συνομιλιών της Τρίτης, εκπρόσωποι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι με την ουκρανική αντιπροσωπεία, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο τελευταίοι έχουν αναλάβει την ηγεσία των αμερικανικών προσπαθειών διαμεσολάβησης, ενώ τη ρωσική αντιπροσωπεία εκπροσωπεί ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Στη σύνθεση της ρωσικής ομάδας περιλαμβάνονται, αυτή τη φορά, και ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι που δεν είχαν συμμετάσχει στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών.

Ο Μάρκο Ρούμπιο άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του σημερινού τριμερούς σχήματος, ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει άμεση παρουσία στις διαπραγματεύσεις.

«Στόχος μας είναι κάποια στιγμή να διευρύνουμε αυτό το τριμερές σχήμα, ώστε να μην συμμετέχουν μόνο οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Ρωσία, αλλά να εκπροσωπούνται απευθείας στο τραπέζι των συνομιλιών και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

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Bloomberg