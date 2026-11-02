Ρωσία και Ουκρανία υποστηρίζουν ότι χάκερ χτύπησαν τις εφαρμογές έκτακτης ανάγκης και στέλνουν ψευδείς ειδοποιήσεις - iefimerida.gr

Η Ουκρανία και η Ρωσία υποστηρίζουν ότι δέχυηκαν κυβερνοεπιθέσεις στις εφαρμογές έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιούν, με ψευδείς προειδοποιήσεις να αποστέλλονται σε χρήστες σε όλες τις χώρες, σύμφωνα με το BBC.

Η Ουκρανία ήταν η πρώτη που ανέφερε προβλήματα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι η εφαρμογή τους δέχθηκε επίθεση από χάκερ, με μια ουκρανική ομάδα κατασκοπείας να φέρεται να έστελνε ψευδείς προειδοποιήσεις για πυρηνικά πλήγματα εντός της Ρωσίας.